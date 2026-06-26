Milei en España: "Cuando uno está en la tribuna, es más fácil que cuando está en el campo de juego"

El presidente Javier Milei dio este viernes una charla en la Universidad San Pablo CEU de España durante la cual dio un discurso utilizando término futbolísticos al señalar que "cuando uno está en la tribuna, es más fácil que cuando está en el campo de juego", a la vez que dijo que se dio cuenta que "las cosas no se cambian gritando desde la tribuna” y por eso decidió involucrarse en la política.

Además, el mandatario participó de un acto previo en la entidad educativa donde se le entregó la medalla de honor CEU San Pablo por valores como "la libertad" y "la defensa de la dignidad de la persona" y a la clase magistral asistieron representantes de Vox y del Partido Popular, según un informe de El Confidencial de España.

"Decidí cambiar de discurso", comenzó diciendo Milei, quien añadió: “Quiero contar cómo es el proceso de toma de decisiones en situaciones complejas. Lo vengo plasmando desde el Foro de Davos y en 'La moral como política de Estado', el libro que publicaré en unos meses".

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"Cuando uno está en la tribuna, es más fácil que cuando está en el campo de juego. Me di cuenta de que las cosas no se cambian gritando desde la tribuna. Una de las cosas más lindas en Argentina son los espectáculos deportivos, el fútbol”, indicó.

Asimismo, agregó: “Ver el estadio lleno de banderas, colores, gente vestida para la ocasión, cánticos divertidos... ¿Pero saben qué? Ponen el balón en el centro de la cancha y, por más que griten, no se mueve. El que hace los goles es Messi, y espero que lo siga haciendo más".

"Cuando celebré mi 50 cumpleaños, en 2020, ingresé en la política. En 2021 ingresé como diputado por Buenos Aires y en 2023 llegué a la Presidencia de la Nación", expresó el mandatario.

En ese sentido, añadió: "Yo al poder lo llamo la silla eléctrica. Tengo un mandato por cuatro años con opción a cuatro más que lo decidirán los argentinos. Cuando termine, me voy a retirar de la política, me voy a un campo con mis hijos de cuatro patas, a dar conferencias y leer". (N/A)