El Gobierno buscará renovar $16,2 billones y completar el cupo de colocación del bono

El Ministerio de Economía enfrenta este viernes la segunda y última licitación del mes, en la que buscará renovar $16,2 billones y completar el cupo del bono AO28.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, del monto total a renovar, aproximadamente $12,9 billones estarían en manos de privados.

“El monto a refinanciar llega sensiblemente reducido gracias a los canjes implementados en las últimas semanas, que permitieron extender vencimientos hacia 2028”, señalaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El Ministerio de Economía enfrenta este viernes la segunda y última licitación del mes, en la que buscará renovar $16,2 billones y completar el cupo del bono AO28.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, del monto total a renovar, aproximadamente $12,9 billones estarían en manos de privados.

“El monto a refinanciar llega sensiblemente reducido gracias a los canjes implementados en las últimas semanas, que permitieron extender vencimientos hacia 2028”, señalaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

En paralelo, el equipo económico comandado por Luis Caputo buscará captar más dólares para enfrentar el pago de deuda del próximo 9 de julio.

Economía deberá desprenderse de US$4.300 millones, por lo que la colocación del AO28 será clave para conocer las alternativas de las que puede hacer uso el Palacio de Hacienda.

Del bono con vencimiento en 2028 ya tiene US$ 1.632 millones captados, por lo que todavía restan US$368 millones hasta completar el cupo. El cupo del AO27 lo completó y ya recaudó US$2.000 millones.

La secretaría que comanda Federico Furiase comunicó que en la primera vuelta permitirá un monto máximo de hasta US$266 millones, por lo que en la segunda vuelta solamente podrá recibir hasta US$102 millones para completar los US$2.000 millones finales.

Actualmente, el Tesoro Nacional posee US$3.649 millones en su cuenta del Banco Central (BCRA), lo que representa alrededor del 83% del monto total que deberá pagar. El decreto sobre la toma de deuda por hasta US$5.000 millones también le habilita una nueva vía al Gobierno para conseguir los fondos necesarios.