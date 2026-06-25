"No es verdad que se eligió proteger a Adorni": un referente del PRO defendió la postura del partido

La renuncia indeclinable de Esteban Bullrich al partido Propuesta Republicana (PRO) obligó a la cúpula de la fuerza macrista a salir a dar explicaciones.

A partir de la salida del exsenador nacional, quien fundamentó su decisión denunciando una supuesta "protección" de la conducción partidaria hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el secretario general del PRO y diputado nacional, Fernando de Andreis, publicó una carta abierta.

"Decís que el partido eligió proteger a Manuel Adorni. Eso no es verdad", sostuvo De Andreis en el texto difundido a través de sus redes sociales en donde buscó rechazar las acusaciones y marcar su postura frente al complejo escenario que atraviesa la fuerza amarilla.

El dirigente recordó que el PRO fue una de las primeras fuerzas políticas en cuestionar la designación de Adorni y señaló que Mauricio Macri había manifestado públicamente esa postura desde el inicio.

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Además, argumentó que el partido impulsó mecanismos institucionales para avanzar sobre el caso, entre ellos un proyecto de interpelación en el Senado presentado por Martín Goerling.

Según explicó, la decisión de no dar quórum en la sesión impulsada por la oposición en Diputados respondió a una diferencia de estrategia y no a una defensa del funcionario.

Paralelamente, De Andreis sostuvo que aquella sesión no buscaba esclarecer la situación de Adorni sino generar un conflicto político contra el Gobierno.

"Una cosa es ejercer el control republicano y otra muy distinta es ser el facilitador de una operación política con objetivos desestabilizantes", afirmó. (Perfil)