La Asociación Bahiense de Hockey premió a los mejores del Apertura y homenajeó a Mauro Etulain

Martina Orioli recibió la copa en nombre de Universitario "A", campeón de la Copa de Oro. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

La Asociación Bahiense de Hockey premió esta tarde a los campeones y más destacados del Torneo Apertura, que finalizó días atrás en las distintas categorías.

La ceremonia se realizó en el escenario del patio de comidas del Bahía Blanca Plaza Shopping.

Entre los premiados a nivel grupal, los campeones en primera división de Damas resultaron Universitario "A" (Copa de Oro), Univeristario "B" (Copa de Plata) y Palihue (Copa de Bronce). Este último, además, ganó la promoción y logró el ascenso a la segunda categoría.

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Mientras que en Caballeros, el título quedó en manos de El Nacional, que venció en la final extra a Universitario.

Además, también recibieron su reconocimiento las goleadoras y goleadores de cada categoría y las vallas menos vencidas.

Asimismo se realizó un pequeño homenaje, con un video incluido, a Mauro Etulian, exjugador y entrenador muy reconocido en nuestro medio, quien falleció el pasado 20 de mayo a los 56 años.

Asimismo, con sus hijas Eugenia y Agustina (jugadoras de Argentino) presentes, se realizó el nombramiento oficial del Torneo Clausura, que ya disputó la primera fecha y mañana tendrá continuidad.

*Premios individuales por categoría

*Copa de Oro

-Sub 14



Goleadora: Juana Castro (Argentino), 8 goles.

Valla menos vencida: Pacífico, 7 goles.



-Sub 16



Goleadoras: Eva Arranz (Atlético Monte Hermoso) y Felicitas Ganuza (Sociedad Sportiva), 10 goles.

Valla menos vencida: Sociedad Sportiva, 4 goles.



-Sub 19



Goleadora: Mía Torres (Argentino), 9 goles.

Vallas menos vencidas: Argentino y Atlético Monte Hermoso, 7 goles.



-Primera



Goleadora: María Emilia Larsen (Atlético Monte Hermoso), 6 goles.

Valla menos vencida: Universitario, 3 goles.

*Copa de Plata



-Sub 14



Goleadora: Violeta Leobono (Tiro Federal), 12 goles.

Valla menos vencida: Puerto Belgrano, 4 goles.



-Sub 16



Goleadora: Lourdes Brun (Puerto Belgrano), 13 goles.

Vallas menos vencidas: Tiro Federal y Puerto Belgrano, 2 goles.



-Sub 19



Goleadora: Martina Garza Veiga (Universitario), 9 goles.

Valla menos vencida: Universitario "B", un gol.



-Primera



Goleadora: Morena Rasquete (Universitario "B"), 8 goles.

Valla menos vencida: Universitario "B", 4 goles.

*Copa de Bronce

-Sub 14



Goleadora: Mía Luján Torres (Palihue), 20 goles.

Valla menos vencida: Sporting, un gol.



-Sub 16



Goleadora: Camila Rocío Wagner (Palihue), 29 goles.

Valla menos vencida: Palihue, un gol.



-Sub 19



Goleadora: Catalina Manque Giménes (Palihue), 10 goles.

Valla menos vencida: Palihue, un gol.



-Primera



Goleadoras: Victoria Rodríguez Jeva (Sporting) y Catalina Manques Giménes, 9 goles.

Valla menos vencida: Palihue, 4 goles.

*Caballeros

-Sub 14



Goleador: Stéfano Brasili (Pacífico), 9 goles.

Valla menos vencida: Pacífico, un gol.



-Primera



Goleador: Thiago Bonifazi (Universitario), 10 goles.

Valla menos vencida: Puerto Belgrano, un gol.