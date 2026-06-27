El Nacional, Punta Alta RC y Santa Rosa RC inician su camino en el torneo regional

El Nacional vuelve al ruedo en el ámbito regional. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Bajo la denominación Torneo Regional Pampeano UROBA-Sur, comienza este fin de semana una nueva propuesta deportiva para clubes que no forman parte del Regional Pampeano.

Por el lado de Sur lo jugarán El Nacional, Punta Alta RC y Santa Rosa RC, junto con Pico RC (General Pico), Kamikazes (Colón) y Los Indios (Bolívar), tanto en Primera como en Intermedia.

Técnicamente la diferencia respecto de un TRP C es que se trata de un certamen que no cuenta con la organización de UAR.

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Este sábado El Nacional visitará a Pico RC (13.45 y 15.30) y Punta Alta RC recibirá a Kamikazes (12 y 13.30). Mañana Santa Rosa RC recibirá a Los Indios (13.45 y 15.30).

El representante bahiense formará en su máxima categoría con 1. Joaquín Santiago Fernández Palacios, 2. Lautaro Albarrán, 3. Federico Moreno; 4. Pablo Jalil y 5. Alexis Juan Pablo Sandoval Pacheco; 6. Elías Gerardi, 7. Dylan Gertje, 8. Danilo Valero; 9. Juan Ignacio Samuel y 10. Bernardino Barbero; 11. Lucas Pavez, 12. Gonzalo Ezequiel Rivero, 13. Mauro Fernández, 14. Nicolás Coronel; 15. Tomás Gabriel Rost. Entrenador, Joaquín Lobato.

Relevos, 16. Matías Domínguez, 17. Dilan Dauphin, 18. Ezequiel Mendoza, 19. Bautista Mathias, 20. Braian Garrido, 21. Faustino Barbero Sanz, 22. Enzo Román y 23. Santiago Pastrana Somoza.

Por otra parte, por la disputa de la ventana del Torneo del Innterior, no habrá actividad por segundo fin de semana consecutivo en el Regional Pampeano A, donde juegan Sociedad Sportiva y Argentino.

En cambio sí habrá actividad para Universitario, que mañana visitará a Pueyrredón de Mar del Plata por la tercera fecha del Regional Pampeano B.

Las Pirañas van por su primer triunfo, en partidos que se jugarán a las 13 (Intermedia) y 14.45 (Primera).

En otros encuentros se medirán por la jornada 3 Unión del Sur-Los 50 (hoy), Los Miuras-Uncas (hoy) y Biguá-Estudiantes O (mañana)

Así están las posiciones en el TRP B: