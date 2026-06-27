Se definen los dos pasajeros que faltan para el viaje hacia los playoffs de la "A"

Villa Mitre, Libertad y Liniers buscan su boleto a semis. Fotos: Archivo-La Nueva.

Se disputa esta tarde la 14ª y última fecha de la fase regular del Torneo Apertura de la primera división "A" de la Liga del Sur.

Todos los encuentros de hoy comenzarán a las 15.

Con los partidos de hoy, se pondrán en juego dos de los cuatro cupos de los equipos que jugarán los playoffs, ya que Huracán se aseguró el "1" y Bella Vista también sacó boletos, ubicándose de momento segundo con 22 unidades a 4 del Globo.

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Los otros dos clasificados saldrán de Liniers (3º con 20 puntos), Villa Mitre (4º con 19) y Libertad (5º con 18)..

Esta tarde, se medirán:

Bella Vista vs Huracán (arbitraje de Facundo Altuna).

Sporting vs Villa Mitre (Fernando Márquez).

Libertad vs La Armonía (Franco Yatzky).

San Francisco vs Liniers (Julián Horticolu).

La tabla

Así están las posiciones de cara a la última fecha:

1º) Huracán, 26 puntos; 2º) Bella Vista, 22; 3º) Liniers, 20; 4º) Villa Mitre, 19, 5º) Libertad, 18; 6º) San Francisco, 13; 7º) La Armonía, 11 y 8º) Sporting, 10.

*En el promocional

Mañana también culminará la fase regular del Torneo Apertura en la Primera División "B".

En el ascenso, la principal diferencia pasa porque ya están los cuatro clasificados, pero tres luchan por quedarse con el "1".

Los cruces los jugarán Comercial, Tiro Federal (ambos con 24 puntos), Rosario Puerto Belgrano (23) y Sansinena (21).

Entre los tres primeros, uno se quedará con la ventaja deportiva.

Mañana domingo y también desde las 15, se medirán:

Pacífico BB vs Tiro Federal (Raúl Kerman).

Sansinena vs Rosario (Matías Islas).

Dublin vs Olimpo (Álvaro Richmond).

Pacífico C vs Comercial (Pablo Zaragoza).

La tabla

Así están las posiciones de cara a la última fecha:

1º) Comercial y Tiro Federal, 24 puntos; 3º) Rosario, 23; 4º) Sansinena, 21; 5º) Dublin, 17; 6º) Olimpo, 13; 7º) Pacífico BB y Pacífico C, 8.