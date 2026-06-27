Sportiva sigue haciendo historia: ganó en Mendoza y cerró invicto la fase de grupos

El plantel del Blanco posó para la foto junto con el grupo de simpatizantes que lo acompañó a Mendoza. Foto: gentileza Mariela Pesutto y Carla Palacios

Sociedad Sportiva escribió este sábado otro capítulo en su excepcional presente deportivo en el rugby nacional, al ganarle a Los Tordos en Mendoza por 32 a 16, para quedarse con el número 1 de la zona 7 en el Torneo del Interior B.

Con este resultado por la tercera y última fecha del certamen nacional, Las Palomas no sólo extendieron su invicto de temporada a 16 juegos consecutivos sino que aseguraron la ventaja deportiva para el cruce de cuartos de final, a disputarse el próximo sábado 25 de julio.

Su rival será Sporting (Mar del Plata), uno de los clásicos rivales en el Regional Pampeano A y contra quien disputó la recordada semifinal 2025. Los maristas cayeron esta tarde ante Tucumán LT 37-33 en suelo tucumano y aseguraron un bonus defensivo que los mantuvo en el 2º de la zona 6. Los cruces serán confirmados por UAR.

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Los resultados de la fecha 3 en el TdI B. Foto: prensa UAR.

En cuanto al representante bahiense, esta tarde tuvo una actuación sobresaliente en el scrum y sobre todo en defensa, haciendo el gasto en esa faceta para limitar al rival a un try y sostener toda la presión de Tordos en la segunda parte, cuando fue a buscar el partido.

Mientras que en ataque el oportunismo y destrezas del centro Joaquín Rey Saravia le dieron tres tries al XV bahiense, en un hat trick para la historia que completó la cuenta con uno del wing Facundo Ferrandez. También hubo puntos a los palos de Mateo Köhler: tres conversiones y dos penales.

Con este resultado Sociedad Sportiva volvió a ganar en Mendoza luego de 9 años: le había ganado a Peumayén (Luján de Cuyo) por 23-22 el 18 de marzo de 2017. Luego, visitó nuevamente dos veces esa provincia pero fueron derrotas ante Marista RC por 44-31 en 2018 y por 51-15 en 2019.

En el otro partido del grupo 7 hubo victoria de Huirapuca (Tucumán) ante Liceo (Mendoza) por 31 a 25 como visitante.

Posiciones: 1º) Sociedad Sportiva (3/0), 14; 2º) Los Tordos (1/2), Huirapuca (1/2) y Liceo (1/2), 6.

(Noticia en desarrollo)