En vivo: el minuto a minuto de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Austria

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(Noticia en desarrollo)

Franco Colapinto está participando de la clasificación en el GP de Austria.

El argentino logró meterse en la Q2.

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11:26

Comenzó la Q2

Se puso en marcha la segunda tanda clasificatoria, donde Colapinto buscará terminar entre los 10 primeros para avanzar a la Q3.

11:20

Los eliminados en la Q1

17- Carlos Sáinz Jr. (Williams).

18- Alexander Albon (Williams).

19- Sergio Pérez (Cadillac).

20- Valtteri Bottas (Cadillac).

21- Fernando Alonso (Aston Martin).

22- Lance Stroll Jr. (Aston Martin).

11:19

¡Colapinto a Q2!

El argentino giró en 1:07,894, finalizó undécimo en la Q1 y avanzó a la siguiente tanda clasificatoria.

11:12

Gasly, en el top 10

A cinco minutos del final de la Q1, el francés se ubica noveno, varios puestos por delante de Colapinto, que está 13°.

11:08

Colapinto y un flojo primer intento

El argentino se coloca decimotercero, pero sólo giraron 14 pilotos.

11:05

Por ahora, manda Norris

El británico de McLaren registró una vuelta rápida de 1:07.259.

11:03

Ocon marca el primer tiempo

El francés del equipo Haas fue el primero en salir a pista y registró una vuelta de 1:09.083.

11:00

¡Empezó la Q1!

Ya se puso en marcha la primera tanda clasificatoria del GP de Austria, que cuenta con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine).