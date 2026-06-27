Juan Francisco Luro dejó los guantes para romper redes ajenas

En el inicio del 2026, Juan Francisco Luro tomó una decisión de la cual debe estar orgulloso. Dejó el arco de Bella Vista, donde fue el golero titular en la obtención del Apertura, para probar suerte de 9 en Juventud Agrario de Algarrobo.

Hoy, tras algunos meses de esa drástica decisión, el “Flaco” de 1.91 y 21 años está disfrutando de un enorme presente. El último fin de semana anotó un gol clave para que “Agrario” llegue a la final del primer tramo del año en la Asociación de Fútbol de Villarino.

Los 17 goles en Tercera lo catapultaron a la Primera y no desaprovechó la chance.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Fui a Agrario por Bauti Ríos. Lo tuve en las inferiores de Bella Vista y sabía que estaba allá. Le conté como era mi situación y me dijo que si iba a sumar sería bienvenido”, rememoró.

--Vaya que te adaptaste rápido a la posición de delantero.

--Todavía me quedan muchas cosas por mejorar, pero al menos comencé a incorporar algunos conceptos. Al principio me costaba mucho el tema del movimiento, pero me fui parar mucho mejor en la cancha.

--¿Qué sensaciones tenés?

--Me siento muy bien. Sinceramente lo estoy disfrutando mucho, que es lo más importante de todo. Con el gol del domingo –de cabeza ante Caza y Pesca--, que fue el segundo en Primera, tuve sensaciones muy lindas porque pude ayudar al equipo. Obviamente, también es muy lindo poder convertir y me sirve para seguir creciendo.

--Y vas a jugar una gran final.

--Estamos preparados para enfrentar al rival más duro de todos. Ascasubi terminó primero en la tabla y vamos a tener que estar muy metidos para poder coronar este primer tramo. Creo que será clave poder desarrollar nuestro juego.

“Es una Liga muy dura, donde se mete mucho. Y Uli (por Tomasetti) me pide que me quede entre los centrales, aunque a veces me gana la ansiedad y salgo de la zona, ja, ja”, amplió el ahora centrodelantero.

--Imagino que no te arrepentiste de la decisión.

--Para nada porque siempre quise jugar al centro, pero por una cosa u otra no me animé. El año pasado empecé a sufrir un poco el puesto de arquero, no lo estaba disfrutando, pero en el verano tomé la decisión de jugar de 9. Lo hablé con mis amigos, con mis familiares y le metí para adelante. Sabía que más adelante no lo iba a poder hacer y me iba a quedar con la duda toda la vida.

--Y llegó el primer gol en Primera. De evitarlos a convertirlos.

--Ufff… Cuando convertí mi primer gol en Primera, a 12 de Octubre en nuestra cancha, viví un momento hermoso que no me lo voy a olvidar nunca. Me llegó un centro al segundo palo, la pelota cayó atrás del lateral y definí de primera.

Juan Francisco no dejó de agradecer el apoyo de sus afectos, quienes lo acompañaron en cada decisión que tomó y en los partidos de Agrario.

“Mis Viejos Gerardo y Betiana van siempre. Y también están firmes Luci, Jorge y Ambar”, sostuvo para cerrar la nota.

La mirada de DT

Ulises Tomasetti es el entrenador de Juventud Agraria de Algarrobo y explicó por qué le dio la chance de debutar en la Primera.

“Estamos contentos por el presente que tiene y por lo que colabora con el equipo. Sinceramente, él se ganó la titularidad en Primera. Sus rendimientos en Reserva fueron superlativos porque metía dos, tres y hasta cuatro goles por partido”, sostuvo Uli.

“Con respecto al equipo, siempre decimos que juega el que está mejor y Juan se fue ganando su lugar. Cuando arrancamos los cuartos de final creí que era la mejor opción para jugar y lo pusimos”, añadió el orientado de Agrario.

La cosa fue que Luro marcó en los cuartos de final y también en la semi.

“Cuando llegó, tenía un deseo muy grande de querer mostrarse, de probarse a sí mismo en otra posición y hoy está cumpliendo con creces. Estamos muy contentos como está transcurriendo su historia”, cerro.

La radiografía de Pepe

José “Pepe” Fernández fue su entrenador cuando Juanfra atajó en Bella Vista.

“Tenía muy buen juego aéreo, manejaba bien los dos perfiles, pegaba bien de arriba y de abajo con las piernas. Muy técnico y sobrio para manejar las distintas situaciones. Pero él siempre dijo que quería jugar de 9”, resaltó.

El número

19—

Son los goles que lleva marcados en el 2026. 17 tantos los anotó en Tercera y 2 en Primera. Bestial.