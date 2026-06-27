Agenda, día 16: juega la Selección Argentina bien tarde y se termina la fase de grupos
Continúa la tercera fecha de la fase de grupos.
Un sábado lleno de acción, que se cerrará con la participación de Argentina, presenta hoy el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Luego de los partidos de la madrugada, se jugarán los últimos seis cotejos que pondrán el broche final a la fase de grupos de la competencia para darle paso, desde el mismo domingo, a los 16avos de final.
La agenda para hoy tendrá la siguiente grilla:
**Grupo L
*Croacia vs Ghana
-Hora: 18
-Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
-Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
-TV: Paramount+, DSports, Flow Sports y Movistar Eventos
*Panamá vs Inglaterra
-Hora: 18
-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)
-Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar)
-TV: TV Publica, TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports
**Grupo K
*Colombia vs Portugal
-Hora: 20.30
-Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)
-Árbitro: Alireza Faghani (Australia)
-TV: Paramount+ y DSports
*RD Congo vs Uzbekistán
-Hora: 20.30
-Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
-Árbitro: Felix Zwayer (Germany)
-TV: TyC Sports, TyC Sports 2 [Argentina], TyC Sports Play, Paramount+ y DSports
**Grupo J
*Jordania vs Argentina
-Hora: 23
-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)
-Árbitro: István Kovács (Romania)
-TV: TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Argelia vs Austria
-Hora: 23
-Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)
-Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)
-TV: Paramount+, DSports, Flow Sports y Movistar Eventos