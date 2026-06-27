Video: así fue el momento del accidente ferroviario de Ernestina Pais

El trágico accidente ferroviario en el que falleció la periodista y actriz Ernestina Pais a los 54 años, conmocionó al mundo del espectáculo en las últimas horas y, en este contexto, se conoció un video en donde se puede ver la forma en que ocurrió el fatal impacto.

El contenido fue captado desde la cámara de seguridad particular de un domicilio ubicado a metros del paso a nivel. El choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.

El hecho tuvo lugar en la ruta del Ferrocarril Mitre, ramal Tren de la Costa sentido a Tigre-Vicente López. En el corte, se escuchan dos bocinazos de la formación y segundos después, entra en imagen el tren que arrastra al Honda Civic negro que conducía la periodista.

La principal teoría que investigan los peritos indica que la intérprete habría cruzado con la barrera baja y así, el vehículo fue impactado por la formación sobre el lateral de la conductora que viajaba sola.

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Los efectivos de la comisaría Segunda que trabajaron en el lugar constataron que el deceso de la comunicadora ocurrió en el momento. Bomberos y peritos se presentaron en el lugar que fue preservado para realizar las pericias necesarias. El caso quedó en manos de la UFI de Martínez.

Por su parte, la fiscal María Paula Hertrig, del departamento judicial de San Isidro, tomó intervención en el caso y ya ordenó el relevamiento de más cámaras de seguridad de la zona, aunque según testigos ocasionales, Pais cruzó el paso nivel cuando las barreras estaban bajas.

Además, los peritos constataron que la conductora iba, presumiblemente con destino al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde participaba de la obra El divorcio del año, junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés. (NA)