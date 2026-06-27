Arrestaron a un grupo que atacó y le robó a un repartidor

Siete jóvenes, entre ellos tres menores de edad, fueron arrestados esta madrugada por provocar que un repartidor de aplicación choque contra otro vehículo y robar sus pertenencias, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el hecho se produjo en 1° de Mayo y avenida Alem, cuando los sujetos, quienes se movilizaban en cuatro motocicletas, se acercaron a la víctima, que circulaba al mando de un rodado Honda Tornado 250cc., y lograron que perdiera el control y colisionara contra un auto estacionado.

Los voceros indicaron que mientras la víctima era atendida por un médico del servicio de emergencias Siempre que acudió al sitio, los acusados aprovecharon la oportunidad para sustraer la caja de reparto del damnificado (contenía la billetera y documentación) y escapar.

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De inmediato comenzó la búsqueda de los individuos, quienes fueron atrapados en distintos sectores de la ciudad gracias al aporte de los operadores del Centro Único de Monitereo (CeUM).

Los aprehendidos fueron identificados como Franco Moretti (18), Zoe Cricelli (26), Yuliana Velázquez (21) y Kevin Carreras (20). También se demoró a tres adolescentes de 15, 16 y 17 años.

"Durante el operativo se secuestraron la caja térmica, la billetera de la víctima, cuatro motocicletas (tres de 150 cc y una de 110 cc) y los cascos utilizados por los involucrados", mencionaron.

También detallaron que los sujetos no aportaron la documentación de los rodados incautados.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y por la participación de menores de edad.