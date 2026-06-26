San Lorenzo en casa y Comercial de visita ganaron el primer punto de las semifinales en la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

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San Lorenzo y Comercial se adelantaron 1-0 en el inicio de las semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Rompe Mariezcurrena, defendido por Sacomani.

Sanlo (2º) venció como local a Ateneo (9º), 87 a 79, en dos suplementarios (68-68 y 76-76), y Comercial (5º) volvió a ganar de visitante, esta vez frente a Sportivo Bahiense (3º), 81 a 69.

Sale la contra de Gonzalo Martínez. Atrás quedó Bussetti y espera Iturbide.

Los segundos partidos, de las series al mejor de tres, se disputarán el próximo martes, invirtiendo las localías.

San Lorenzo (1)-Ateneo (0)

San Lorenzo necesitó de dos suplementarios para ganarle al siempre complicado Ateneo, por 87 a 79 (68-68 y 76-76).

Intenta escaparle Juan Manuel Fuentes a Bruno Sacomani.

De esta manera, Sanlo pudo defender su localía (ganó los últimos cinco en esa condición) y viajará el martes con más aire a Punta Alta.

El local tuvo un mejor primer tiempo que la visita, básicamente con el juego interior de Joaquín Coria y con un positivo recambio.

Guillermo Mallemaci se afirma en medio de la pintura.

De todos modos, el parcial de 13-3 que estampó el celeste en el complemento le permitió pasar al frente 45-42 y el trámite se tornó tan parejo como emotivo.

La visita ganaba 68 a 64 cuando Franco Percello le cometió falta a Juani De Pastena y este metió los dos libres (66-68), restando 27 segundos.

Repuso el celeste, hubo falta, volvió a sacar (no estaba en penalización) estiró la posesión aprovechando que no cortó el local y De Pastena le hizo falta a Ezcurra, restando 6 segundos.

El puntaltense falló los dos libres y De Pastena volvió a ser el protagonista, se adueñó de la pelota y con un costa a costa anotó y forzó el suplementario: 68-68.

En el primer suple, Ateneo llegó a sacar 6 (76-70) con triples de Bruno Sacomani -a falta de 2m29- aunque San Lorenzo respondió por la misma vía, por aprte de Fernetich primero y Ramiro Aguirre, después, con 1m28: 76-76.

Después del ida y vuelta, la última bola la tuvo el local, que no pudo cerrarlo y volvieron a empatar.

Simón Seewald busca un receptor.

En los últimos cinco minutos, Ateneo estuvo sin Percello (con una molestia) y el local mostró mayor capacidad para resolver en los momentos clave, ayudado, a la vez, por los 4 libres que falló el siempre rendidor Guillermo Mallemaci, por lo tanto el parcial de 11-3 fue decisivo para el festejo local.

San Lorenzo (87): R. Aguirre (6), M. Martínez, L. Fernetich (9), J.I. De Pastena (24), J. Coria (20), fi; J. Fuentes (10), N. Herbik (6), F. Mariezcurrena (4), N. Diez (6) y S. Seewald (2). DT: Nicolás Becchina.

Ateneo (79): M. Leiva (8), F. Percello (16), B. Sacomani (15), G. Mallemaci (22), D. Ezcurra (10), fi; M. Casco (3), N. Bejarano, J. Margiotta (5) y T. Gómez Lepez. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: San Lorenzo, 22-13; 39-32 y 57-56.

Tiempo regular: 68-68.

Primer suplementario: 76-76.

Incidencias: fue descalificado por doble técnica Matías Martínez.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Serie: San Lorenzo, 1-0.

Sportivo (0)-Comercial (1)

Comercial consiguió el quinto triunfo en los últimos seis partidos de visitante, esta vez ante Sportivo Bahiense, por 81 a 69, y se llevó la localía para Ingeniero White, donde podría definir el próximo martes.

El portuario -que no contó con Franco Cardone, lesionado- encontró respuestas desde el perímetro en Federico Lambrecht, que convirtió 20 puntos, con 2-5 en triples, 5-5 en dobles y 4-8 en libres, además de bajar 5 rebotes y dar 4 asistencias.

Luciano Orellano pasa por debajo de Manuel Ayala.

También, Luciano Orellano aportó 20 unidades (1-3 en t3, 4-5 en t2 y 9-11 en t1), más 6 rebotes.

Bussetti arma la ofensiva ante Boccatonda.

Otro que sumó en el portuario fue Martín Álvarez, con 10 rebotes y 8 puntos, más los momentos de Giuliano Barcala, Juan Cruz Iturbide y Facundo Asensi.

El 1x1 de Gerónimo Stach y Giuliano Barcala.

En el local, Gerónimo Stach tomó 9 rebotes y convirtió 9-11 en libres, rubro en el que Sportivo terminó con un bajo 26-45 (58%).

Boccatonda intenta salir. Lo esperan Iturbide y Maina.

Mateo Boccatonda, en tanto, resultó el máximo anotador, con 15 puntos (1-5 en t3, 3-4 en t2 y 6-8 en t1).

Sportivo (69): M. Boccatonda (15), G. Stach (11), G. Martínez (5), A. Amore (12), M. Ayala (10), fi; E. Miguel (8), U. Montes (6), J. Tuero (2), L. Spinaci, B. Guaglianone y S. Sosa. DT: Miguel Loffredo.

Comercial (81): J.C. Iturbide (10), S. Bussetti (3), L. Orellano (20), M. Álvarez (8), R. Lorenzo (6), fi; M. Maina, F. Lambrecht (20), G. Barcala (7) y F. Asensi (7). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Sportivo, 11-15-; 29-28 y 41-56.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Horacio Sedán.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo Bahiense).

Serie: Comercial, 1-0.