Ciudad de las cuatros selecciones

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 61 años, en junio de 1965, se realizó una cuadrangular de básquet a beneficio de la escuela Nº 52 de Villa Ressa.

Eras habituales este tipo de encuentros deportivos para generar recaudaciones destinadas a distintas entidades de la ciudad.

Lo particular en este caso es que se decidió conformar cuatro seleccionados locales. Los combinados se identificaron con letras y su conformación daba cuenta de la calidad y cantidad de jugadores relevantes que competían en el torneo local.

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Para repasar entonces algunos nombres. El combinado A –dirigido por Rubén Ferrandi--lo integraban Pedro Castaldi, Juan Ragadale y Florindo Stacco, de Alem; Oscar Enríquez y Domingo Suppe, de Villa Mitre; Atilio Feliziani y Osvaldo Palma, de Napostá, César Lousteau y Juan Eyheraguibel, de Sportivo Bahiense.

El B, dirigido por Oscar Bruni, estaba formado por Jorge Severini y Jorge Castarés, de Argentino; Miguel Chicharro, Hugo Bottini y Guillermo Pascucci, de Barracas; Rubén Crocceri y Rubén Cavallo, de Deportivo Norte; Omar Sarnari y Roberto Isa, de Velocidad y Resistencia y Oreste Burtoli y Alberto Maisonave, de El Nacional.

El C, orientado por Jorge García, incluía a Omar Storti, René Giménez, Atilio Larrañaga y Alberto Cabrera, de Estudiantes; Roberto García y Luis Lamponi, de Independiente, Carlos Marini, de San Lorenzo; Jorge Ginóbili, de Bahiense; Luis Buffo, de Liniers y Ángel Matteucci, de Pacífico.

Por último, el combinado D los formaban Atilio Fruet, José I. De Lizaso y Carlos Tomás, de Olimpo, Carlos Moro y Ricardo Angeli, de Pueyredón; Roberto Ojunián, de 9 de Julio; Jorge Barroso y Jorge Aguirre, de Comercial; Carlos Ventura, de Estrella; y Eduardo Victoria, de Juventud Unida. Los dirigía Bruno García.

¿El ganador? El combinado B de Bruni, que derrotó 74 a 56 en el partido final al A de Ferrandi. Una fiesta.