La Refinería Bahía Blanca realizará maniobras este sábado y advierte por un posible aumento del nivel

La Refinería Bahía Blanca informó que este sábado llevará a cabo maniobras de barrido de líneas en la Unidad de Hidrotratamiento (HDT), entre las 10 y las 14.

Como consecuencia de estas tareas, la empresa advirtió que podría registrarse un incremento del nivel sonoro habitual dentro del complejo industrial, una situación prevista y asociada al procedimiento operativo.

A través de un comunicado, la firma aclaró que las maniobras no implican riesgo alguno para el personal, la población ni el medio ambiente, por lo que se trata de una actividad programada y bajo los protocolos de seguridad correspondientes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, informó que las autoridades competentes fueron notificadas previamente sobre la realización de estos trabajos.