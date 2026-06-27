La posible formación de la Selección para enfrentar esta noche a Jordania

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, optará por una formación alternativa, sin la presencia del capitán Lionel Messi, para enfrentar esta noche a Jordania, en el marco de la última fecha del Grupo J correspondiente al Mundial 2026.

Scaloni prepara una rotación para el tercer encuentro de la albiceleste y prescindirá de su máxima figura, que ya anotó cinco goles en el certamen mundialista.

Emiliano 'Dibu' Martínez mantendría la titularidad.

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Gonzalo Montiel, quien jugó 45 minutos frente a Argelia, reemplazaría a Nahuel Molina en el lateral derecho, al tiempo que el zaguero Nicolás Otamendi estará en lugar de Cristian 'Cuti' Romero por una lesión, Marcos Senesi -convocado para suplantar a Leandro Balerdi- haría su debut y Nicolás Tagliafico ocupará la posición de Facundo Medina, de gran desempeño hasta el momento.

En el mediocampo, Exequiel Palacios ingresará por Rodrigo De Paul, Leandro Paredes sería titular por primera vez, mientras que también se sumarían Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone volverá a sumar minutos.

En tanto, Nico Paz sería el reemplazante de Messi, al tiempo que Lautaro Martínez y Julián Álvarez sería la dupla adelante.

La posible formación

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.