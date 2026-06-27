Bahía ganó muy fácil y definirá ante un rival que ya conoce en el Provincial U13 Femenino

El DT Luciano Deminicis y sus dirigidas. Foto: ABB.

Bahía Blanca no encontró oposición en la semifinal del Provincial U13 Femenino, al vencer esta tarde a Chivilcoy, por 85 a 35.

De esta manera, se convertió en finalista del torneo que se disputa en San Nicolás.

En la otra semi, Mar del Plata (el último campeón) derrotó a La Plata, 78 a 50 y será el rival bahiense este domingo, a las 11.30, en cancha de Belgrano.

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Previamente, desde las 9.30, jugarán por el tercer puesto los dos perdedores de hoy.

Bahía consiguió la victoria más clara hasta el momento, con un primer tiempo demoledor: 53-8, (24-1 el segundo cuarto).

Ante las marplatenses, rival de la final, Bahía jugó en el partido de la zona Sur, venciendo 77 a 63.

La síntesis del partido de hoy:

Bahía (85): Aitana Ramírez (14), Emilia Skliar (4), Victoria Skliar (16), Joaquina Aristizabal (4), Rebeca Ottella (10), Morena Santillán (22), Valentina Ocaranza (8), Ximena Huilipan, Renata Martz (4), Luz Oyhamburo, Mia Bertoya (3) y Malena Raso. DT: Luciano Deminicis.

Chivilcoy (35): F. Censi (3), R. Elliff (13), M. Peña, V. Troncoso (5), F. Domeneguini, I. Cantero, S. Dipaulo (3), M. Bevelacqua (1), I. Fernández (8), F. Barni, F. Di Pasquale (2) y C. Sarco. DT: Agustina Curioni.

Cuartos: Bahía, 29-7; 53-8 y 69-22.

Árbitros: Florencia Di Paolo (Mar del Plata) y Santina De Vanna (Tandil).

Cancha: Begrano.