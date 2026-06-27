Uno de cada tres trabajadores cambia de empleo debido al salario y a las oportunidades de crecimiento

Uno de cada tres trabajadores cambia su empleo debido al salario y las oportunidades de crecimiento. Agencia NA

El salario y las oportunidades de crecimiento surgen como los principales argumentos al momento de priorizar un puesto de trabajo sobre otro, por lo que uno de cada tres trabajadores se reubica en el ámbito laboral.

Así, el 33% de los encuestados en Argentina está pensando en un cambio laboral y el 10% ha cambiado efectivamente de trabajo en el último semestre.

Al comparar estos resultados con los del año anterior, el porcentaje de trabajadores argentinos que manifiestan la intención de un cambio laboral ha descendido apenas 1 punto porcentual (p.p.) respecto a 2025 (33% vs 34%), y el de quienes han concretado un cambio laboral ha descendido 2 p.p. respecto de la medición del año pasado (10% vs 12%), mostrando una relativa estabilidad en los niveles de movilidad laboral.

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Los datos fueron recogidos por el estudio independiente sobre employer branding de la compañía Randstad. En el mismo se analizó anualmente el comportamiento ante el cambio de los trabajadores en todo el mundo.

Entre los principales factores se señalan el contexto de incertidumbre, la inflación y otros componentes de la macroeconomía local. “Explican en parte una actitud más conservadora de los trabajadores, con menor intención de cambio y toma de riesgos en momentos en que la actividad económica y la demanda laboral no muestran señales de crecimiento sostenido”, precisó la compañía.

Desglosado por generaciones, se observa que los trabajadores más jóvenes son quienes muestran una mayor predisposición a buscar nuevas oportunidades laborales: con el 39% quedaron por encima de los millennials -nacidos entre los 80' y fines de los 90'- (35%), los de mayor edad (23%) y los baby boomers -nacidos entre el 40' y 60'- (19%).

“Aunque los niveles de movilidad laboral muestran estabilidad, una parte considerable de los trabajadores continúa evaluando nuevas alternativas de desarrollo profesional. Esto representa una oportunidad para que las organizaciones revisen y fortalezcan su propuesta de valor, atendiendo las expectativas y necesidades del talento para generar mayores niveles de compromiso y fidelización”, indicaron.

Los motivos detrás del cambio

Entre los factores que impulsan la decisión del cambio laboral, la baja remuneración se posiciona como la principal razón, con el 50%.

Completan el listado la falta de oportunidades de desarrollo profesional (36%), un balance insuficiente entre el trabajo y la vida personal (27%) y un ambiente de trabajo negativo (26%), entre otras.

Brecha entre expectativas y realidad

El dato que más desalienta se observa entre los factores que impulsan la intención de cambio laboral y los atributos que los trabajadores consideran más importantes al momento de definir a un empleador ideal.

Los argentinos señalan mayoritariamente al salario y beneficios atractivos como el principal atributo del empleador ideal (70%), seguido por un ambiente laboral agradable (67%) y oportunidades de desarrollo profesional (63%).

“Mientras que el factor salario y beneficios se posiciona como el atributo más valorado a la hora de definir al empleador ideal, su peso relativo desciende significativamente cuando los trabajadores evalúan a sus empleadores actuales. Del mismo modo, el factor oportunidades de desarrollo profesional, que se ubica entre los atributos más valorados por el talento, no logra igual performance cuando los encuestados analizan la propuesta de valor de su empleador actual”, concluyó Randstad. (N/A)