Cábala cumplida, antes de que juegue la Selección Argentina: "¡A seguir todos juntos por el mismo sueño!"

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Tapia cumplieron con su habitual cábala antes del partido de la Selección ante Jordania, por la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los jugadores del combinado nacional y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino compartieron unos mates antes del encuentro que se jugará desde las 23.

"Listos para cerrar la fase de grupos de la mejor manera. ¡A seguir todos juntos por el mismo sueño!", publicó Tapia junto a la tradicional foto.