Davidovich remontó y buscará su primer título ATP ante Quinn en el Mallorca Championships

.Por Juan José Barzola / Especial para La Nueva.

Alejandro Davidovich Fokina sigue soñando en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. El tenista malagueño firmó una brillante remontada ante el húngaro Fábián Marozsán por 5-7, 6-2 y 6-4 para clasificarse para la sexta final ATP de su carrera y la primera sobre césped.

Alentado por un público completamente entregado en el Mallorca Country Club durante las dos horas de partido, el segundo cabeza de serie confirmó su gran momento de forma y se planta en la final, para conquistar el primer título ATP de su trayectoria frente al estadounidense Ethan Quinn en la cancha principal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El primer set tuvo varias alternativas y terminó cayendo del lado de Marozsan en el momento clave. Davidovich dispuso de dos opciones de break en el juego inaugural, pero no pudo concretarlas. Con 4-3, el húngaro llegó a situarse 0-40 al resto y tuvo hasta cinco bolas de rotura, todas salvadas por el malagueño para sostener el 4-4. Sin embargo, con 5-6 en el marcador, Marozsan volvió a presionar y esta vez sí aprovechó la segunda de sus dos oportunidades de break para llevarse el set.

Davidovich reaccionó con autoridad en el segundo set. Rompió el servicio de Marozsan en su segunda oportunidad de break para ponerse por delante desde el inicio. Con 2-1 salvó una bola de quiebre en uno de los puntos más espectaculares del encuentro, lanzándose para devolver una pelota casi imposible, y confirmó el 3-1. Poco después volvió a golpear al resto y, tras aprovechar su segunda oportunidad de break, amplió la ventaja hasta el 4-1. A partir de ahí administró la renta con solidez para cerrar la manga por un contundente 6-2.

El tercer set estuvo marcado por la igualdad, con ambos tenistas mostrándose muy sólidos al servicio y sin conceder opciones de break. Todo cambió con 4-4 en el marcador. Marozsan llegó a disponer de un 40-0, pero Davidovich encadenó tres puntos consecutivos para llevar el juego al deuce y, en su segunda oportunidad de rotura, consiguió el break que acabó decidiendo el encuentro. Con el saque a favor no falló y cerró el último set por 6-4 para sellar su pase a la final.

Su rival en la final será Ethan Quinn, que llega lanzado tras firmar una actuación incontestable en la otra semifinal. El estadounidense, de 22 años y número 63 del ranking ATP, arrolló a Nuno Borges por 6-1 y 6-2 en apenas 56 minutos, el partido más rápido de esta edición del Mallorca Championships. Además, solo cedió tres juegos, la menor cifra concedida por un ganador en un partido de esta edición del torneo.

Quinn está protagonizando la mejor semana de su carrera. Nunca antes había alcanzado unos cuartos de final ATP y esta semana ha enlazado victorias hasta plantarse en la final. Se ha convertido en el finalista más joven de la historia del Mallorca Championships, superando a Stefanos Tsitsipas, que disputó la final con 23 años en 2022, y es el tercer estadounidense que luchará por el título tras Sam Querrey (2021) y Christopher Eubanks (2023). Con este resultado, independientemente de lo que ocurra en la final, el lunes ascenderá 16 posiciones en el ranking ATP y regresará al Top-50 mundial como número 47. Recordamos que los argentinos que pudieron disputar este torneo, perdieron a la primera de cambio.