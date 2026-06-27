Chennai Bulls, con Santiago Álvarez Fourcade, jugará por el 3º puesto en la India

En su primera experiencia en la liga profesional de rugby seven de la India, el bahiense Santiago Álvarez Fourcade jugará este domingo por un lugar en el podio de la edición 2026 de la Rugby Premier League.

Esta competencia avalada por World Rugby agrupa a seis equipos que iniciaron la competencia a razón de un partido por día el pasado 16 de junio. En paralelo también se jugó el certamen femenino con las mismas franquicias.

El actual capitán de Los Pumas 7s lo es también en Chennai Bulls -último campeón- que mañana enfrentará a Bengaluru Bravehearts por el 3º puesto, mientras que la final la animarán Hyredabad Héroes ante Mumbai Dreamers.

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Justamente los Bulls cayeron este sábado ante los Héroes por 29 a 24 en una de las semifinales, partido en el que el jugador formado en Sociedad Sportiva arrancó como titular. Enfrente tuvo como rivales al uruguayo Diego Ardao y al español Francisco Cosculluela.

En la otra llave Mumbai Dreamers derrotó a Bengalaru Bravehearts 7 a 5 y se metió en la final ante Hyredabad Héroes.

El equipo de Chennai Bulls cuenta con Santiago Álvarez Fourcade, Mohit Khatri, Marika Koroibete, Taualai Panoa, Filipe Sauturaga, Kamineli Rasuku, Pranav Patil, Tusitafu Toilolo, Harpreet Kamboj, Marcus Kershaw, Hidayat Jerffrydin, Jugal Majhi, Karan Rajbhar y Michael Icely. El entrenador es Ben Gollings.

El siguiente es el resumen de la semifinal en la que participó Álvarez Fourcade: