Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Los jugadores argentinos saludan luego del éxito en el debut. Fotos: prensa UAR - Gaspafotos

En el marco de la primera fecha del Mundial Juvenil, el seleccionado argentino juvenil de rugby se impuso a Estados Unidos por 78 a 14, en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia.

Además del sólido estreno con triunfo, el resultado quedó en la historia como la mayor goleada de un seleccionado juvenil en esta competencia.

El partido correspondió al grupo C, donde luego Inglaterra superó a Irlanda por 34-27. Justamente, Irlanda será el próximo rival de Los Pumitas el jueves 2 de julio a las 8.30 (hora de nuestro país).

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El equipo comandado por Nicolás Fernández Miranda fue quien rápidamente se puso por encima en el marcador con el try de Bautista Benavides en apenas tres minutos de juego, luego de varias fases en zona de extremo ataque. Federico Serpa acertó la conversión y estampó el 7-0 parcial. La superioridad argentina se mantuvo durante toda la primera etapa y, luego de varias aproximaciones, Pedro Coll amplió la ventaja con un nuevo try, nuevamente convertido por Serpa para que el conjunto nacional gane 14-0.

Benjamín Ordiz se encamina a su try, primero de Los Pumitas en el segundo tiempo.

La indisciplina del rival le costó una tarjeta amarilla, y fue ahí donde Los Pumitas lograron tomar posesión y hacerse de las acciones del juego. En primera instancia, fue Manuel Cúneo Camargo quien comandó el maul y finalizó apoyando. Luego, la combinación entre Coll y Tomás Dande finalizó con el jugador de Huirapuca en el ingoal rival. Ambos tries fueron convertidos por Serpa, que también anotó una conquista, convertida por él mismo. Los primeros cuarenta minutos finalizaron con el try de Simón Pfister, que estableció el 40-0 parcial.

El dominio argentino no se modificó en el complemento y fue el protagonista del partido, ya que en apenas diez minutos volvió a golpear en tres oportunidades, mediante Benjamín Ordiz, Simón Pfister y Bautista Lescano. Un par de conversiones de Serpa dejaron el tanteador 59-0. Más tarde, Pfister volvió a anotarse en el tanteador y registrar su tercer try de la tarde georgiana luego de una gran escapada, convertida por Manuel Giannantonio. El descuento de Las Águilas llegó por duplicado, luego de dos buenas acciones en ataque, firmando así el 66-14 parcial.

En los minutos finales, Ramón Fernández Miranda y Juan Preumayr, más una conversión de Giannantonio, le pusieron cifras definitivas al histórico triunfo argentino por 78 a 14. (Con información de prensa UAR).

Benjamín Ledesma Arocena pisa hacia adentro para eludir la marca.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Argentina (78): 1. Fabrizio Cebron (Benjamín Farías Cerioni), 2. Manuel Cúneo Camargo (Nicolás Cambiasso), 3. Bautista Salinas Mallea (Federico Narváez), 4. Joaquín Pascual Viale (Jeremy Annand), 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (capitán) (Franco Marizza), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Basilio Cañas, 9. Valentino Reggiardo (Juan Preumayr), 10. Federico Serpa (Manuel Giannantonio), 11. Benjamín Ledesma Arocena, 12. Pedro Coll (Benjamín Ordiz), 13. Ramón Fernández, 14. Bautista Lescano, 15. Simón Pfister. Entrenador, Nicolás Fernández Miranda.

Estados Unidos (14): 1. Oliver Kirk, 2. Sawyer Troupe, 3. Tyler Trower, 4. Pierce Kelly, 5. Lyndon Bailey, 6. Jayden Williams, 7. Yiannis Efthymiopoulos, 8. Papaseea Matelau, 9. Spencer Huntley (capitán), 10. Declan Cadden, 11. Sialeafuhia Ofa, 12. Leo Keesler-Venables, 13. Dane Mitchell, 14. Marco Lapierre, 15. Gavin Holder. Entrenador, Johannes Gericke.

Suplentes: 16. Aidan Stewart, 17. Colin Donnelly, 18. Alfie Booth, 19. Tanielu Taleapa, 20. Frank Finicle, 21. Liam Hill, 22. Joseph Sarkees, 23. William Darbishire.

PT: 3’ Try de Bautista Benavides, convertido por Federico Serpa (A), 23’ Try de Pedro Coll, convertido por Federico Serpa (A), 29’ Try de Manuel Cúneo Camargo, convertido por Federico Serpa (A), 35’ Try de Tomás Dande, convertido por Federico Serpa (A), 39’ Try de Federico Serpa, convertido por él mismo (A), 40’ Try de Simón Pfister (A). Primer tiempo: Argentina 40-Estados Unidos 0.

ST: 42’ Try de Benjamín Ordiz convertido por Federico Serpa (A), 44’ Try de Simón Pfister, convertido por Federico Serpa (A), 50’ Try de Bautista Lescano (A), 61’ try de Simón Pfister convertido por Manuel Giannantonio (A), 66’ Try de Sialefuiha Ofa, convertido por Declan Cadden (USA), 70’ Try de Gavin Holder, convertido por Declan Cadden (USA), 76’ Try de Ramón Fernández Miranda (A), 79’ Try de Juan Preumayr convertido por Manuel Giannantonio (A).

Incidencias: 28’ tarjeta amarilla a Spencer Huntley (USA) y 56m tarjeta amarilla a Nicolás Cambiasso (A).

Árbitro: Saba Makharadze (GRU).

Cancha: Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia).