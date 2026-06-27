Grupo L: Inglaterra le ganó a Panamá 2 a 0 y quedó primero

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Recién en el segundo tiempo, Inglaterra pudo destrabar el partido y venció a Panamá por 2 a 0.

Así, el seleccionado de Thomas Tuchel se quedó con el Grupo L.

Jude Bellingham --a los 18 minutos del complemento-- abrió la cuenta para los ingleses.

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Un rato después, el artillero Harry Kane metió un cabezazo letal para sacar más ventaja.

El cotejo se jugó en el MetLife Stadium, en New Jersey, con arbitraje del qatarí Abdulrahman Al-Jassim.

En 16avos de final, Inglaterra se medirá ante Senegal, uno de los mejores terceros.