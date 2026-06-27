Mil ojos frente a un cielo de total negrura

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

El estudio británico Heatherwick Studio presentó los diseños para AlUla Manara, un edificio para la observación de estrellas en Arabia Saudí.

El edificio se construirá en el desierto, cerca del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, proyectado para aprovechar la visibilidad de las estrellas en la región.

Está concebido además para quienes vienen a la región a observar las estrellas y para científicos que investigan el espacio.

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"El lugar situará el aprendizaje experimental de la ciencia en primer nivel, despertando la curiosidad e inspirando a astrónomos y científicos", declaró Stuart Wood, de Heatherwick Studio.

Los autores entienden que los observatorios suelen ser “lugares remotos y asépticos, puestos técnicos que se sienten alejados del público".

"Vimos la oportunidad de disolver esas barreras y crear un lugar donde los visitantes puedan adentrarse en el cosmos: un entorno inspirador, que conviva con la ciencia más avanzada"

Aspecto

Construido con piedra texturizada, el edificio ocupará una pila de formas tubulares que terminan en aberturas acristaladas para ofrecer vistas de las estrellas y del paisaje desértico.

La forma y la materialidad se inspiraron en las montañas de arenisca circundantes y en el universo en general. "Se inspira en las geometrías en espiral que dan forma tanto al sistema solar como al mundo natural que nos rodea", dijo Wood.

Tres formaciones entrelazadas, similares a telescopios, se elevan hacia el cielo sin dejar de estar arraigadas en el paisaje desértico.

El edificio albergará además un planetario, un restaurante y una terraza panorámica y forma parte de un plan maestro más amplio, que contempla la construcción de varios "telescopios de primera categoría" con alojamiento, una cabaña y "cápsulas remotas" para mirar el cielo nocturno.

AlUla es uno sitios del planeta donde mejor se ven las estrellas, alejado de la contaminación lumínica y de la niebla de las grandes ciudades. Sus características geográficas y climáticas crean cielos nocturnos impecables, donde su negrura natural deja a la vista miles de estrellas, nebulosas y la Vía Láctea.