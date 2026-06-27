Grupo L: Croacia derrotó a Ghana 2 a 1 y se metió en los 16avos de final

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En un partido dramático, Croacia le ganó a Ghana 2 a 1 y se clasificó a la próxima rionda del Mundial.

Los europeos terminaron segundos en el Grupo L, mientras que los ganheses entraron como uno de los 8 mejores terceros.

Petar Sucic --compañero del bahiense Lautaro Martínez en el Inter-- puso el 1 a 0 para los croatas.

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Sin embargo, el conjunto africano llegó a la paridad a los 28 minutos del segundo período.

Y a falta de 7 minutos, Nikola Vlasic volvió a poner al frente al seleccionado europeo.

El cotejo se jugó en el Lincoln Financial Field (Philadelphia), con arbitraje del canadiense Drew Fischer.