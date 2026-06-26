Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Una actuación formidable realizó este fin de semana el jinete bahiense Damián Ancic en el Gran Premio de la Federación Ecuestre Argentina llevado a cabo en el club Alemán (Capital Federal), cita elegida como segunda fecha selectiva rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El Ruso volvió a montar a Milenario Solaguayre y se quedó con la prueba mayor, un doble recorrido de altura de 1,50 m. Previamente, había ocupado la quinta colocación en la primera prueba, definida por Tabla C (de velocidad).

El binomio ganador fue el único en cerrar con doble 0 la competencia: el recorrido inicial, en un tiempo de 78.93 y el segundo, en 65.36. El podio lo completaron Nahuel Pérez Salgado (con CQ Polensky Messidor) y Manuel Chechic (con CD Cristal Z), ambos con 4 faltas. También pasaron al segundo recorrido Pablo Arias (Río Bravo Argentinisima Z), Matías Albarracín (Pegasus Carnaval Du Rio), Manuel Chechic (en este caso con RB China Z) y Augusto Capizzi (Elevage Carioca).

"Siempre es lindo ganar un Gran Premio y de los de 1,50, que son los más importantes. Que sea en el marco de la selectiva tiene un condimento más", le contó Ancic a La Nueva.

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Se trató de un enorme desafío propuesto por Iván Tagle, el diseñador de la pista, con mucha amplitud y un recorrido largo con 13 obstáculos y un corral triple exigente que intentó emular la Copa de Naciones que se va a disputar en los Odesur.

"Estoy muy contento por la evolución del caballo, por la gente que ayuda, el equipo, los propietarios, el entrenador, Barbi (Dutruel, su esposa), Martín Dopazo... Al caballo lo vi muy bien, lo vi potente, con calidad; yo lo acompañé lo mejor posible", agregó Damián con su habitual humildad.

La primera fecha de las tres selectivas de cara a los Suramericanos, que irán en Rosario entre el 23 y el 26 de septiembre, se realizó en el tradicional certámen Sol de Mayo en el Club Hípico Argentino.

Allí, el bahiense no logró superar la primera fase, al voltear un palo en el obstáculo 9 y cerrar con 4 faltas su recorrido, realizado en un tiempo de 73.97 y finalizando en la 13º colocación.

El último paso camino a los Juegos será en el mismísimo Jockey Club Rosario (31 de julio al 2 de agosto). Para entonces están previstas dos pruebas, una sin cronómetro y luego de un día de descanso, otra sobre dos recorridos distintos.