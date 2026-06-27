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Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 28 de junio

Satelmet pronostica una temperatura máxima de 12 grados centígrados.

Domingo frío en la ciudad (Foto Archivo La Nueva)

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona para este domingo 28 de junio una temperatura mínima de 2 grados centígrados y una máxima de 12.

En la mañana el tiempo será frío con ocasionales bancos de niebla, heladas en la periferia y cielo poco nuboso. El viento tendrá intensidad leve del sector Oeste. La visibilidad será regular a buena.

Por la tarde tendremos tiempo frío con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

La noche será fría con cielo parcialmente nublado, se estima para media noche una temperatura de 3 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y húmedo. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Oeste. Temperatura 4/10.-

ZONA VENTANIA: Heladas, niebla a frío con soleados. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del sector Oeste. Temperatura 3 bajo cero/10.-

GUAMINI: Frío y húmedo, bancos de niebla, mejorando con soleados. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste. Temperatura 3/12.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío con soleados a fresco. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Oeste. Temperatura 0/12.-

NEUQUEN: Frío con nubosidad variable. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado del Sudoeste. Temperatura 1 bajo cero/10.-

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