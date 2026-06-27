Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 28 de junio

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona para este domingo 28 de junio una temperatura mínima de 2 grados centígrados y una máxima de 12.

En la mañana el tiempo será frío con ocasionales bancos de niebla, heladas en la periferia y cielo poco nuboso. El viento tendrá intensidad leve del sector Oeste. La visibilidad será regular a buena.

Por la tarde tendremos tiempo frío con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría con cielo parcialmente nublado, se estima para media noche una temperatura de 3 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y húmedo. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Oeste. Temperatura 4/10.-

ZONA VENTANIA: Heladas, niebla a frío con soleados. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del sector Oeste. Temperatura 3 bajo cero/10.-

GUAMINI: Frío y húmedo, bancos de niebla, mejorando con soleados. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste. Temperatura 3/12.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío con soleados a fresco. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Oeste. Temperatura 0/12.-

NEUQUEN: Frío con nubosidad variable. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado del Sudoeste. Temperatura 1 bajo cero/10.-