El último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despidieron sus restos en Chacarita

Familiares, amigos y colegas se acercaron este domingo a darle el último adiós a Ernestina Pais que murió a sus 54 años luego de que el auto que manejaba fuera arrollado por el Tren de la Costa en San Isidro.

El velatorio tuvo lugar en la casa velatoria Zucotti de Villa Crespo desde alrededor de las 9 de la mañana. Luego, los restos de la conductora fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita.

Una de las imágenes más conmovedoras del último adiós tiene como protagonistas a Benicio Guyol y Milka Truol -el hijo y la mamá de Ernestina Pais- junto al cajón con flores rojas.

El hijo de la conductora fue uno de los encargados de llevar el féretro en el cementerio. Por otro lado, la mamá de ella se mostró totalmente devastada por la pérdida de su hija.

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Los familiares en el velatorio

Otros de los momentos más fuertes fue la llegada de Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais que entró a la casa velatoria con una campera negra con capucha, acompañado por otros dos jóvenes que lo sostenían de los brazos.

Con ese mismo grupo de personas, se lo pudo ver a Alejandro Guyot, expareja de Ernestina y padre de su único hijo, Benicio. Ambos se conocieron en el 2000 y se convirtieron en padres en 2004.

Entre los familiares más cercanos de Ernestina, también estuvieron presentes su hermana Federica y su mamá, Milka Truol.

En medio de la conmoción por la muerte de la conductora Ernestina Pais a los 54 años, dieron a conocer los resultados del informe preliminar de autopsia. Sufrió un “traumatismo encefalocraneano grave“.

De acuerdo al informe, la actriz tuvo un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto del Tren de la Costa contra su vehículo cuando cruzaba las vías. Los investigadores aguardan el estudio definitivo para tener más precisiones.

El dolor de los famosos en el velatorio

Durante la mañana, diferentes figuras del espectáculo dijeron presente en la despedida a su colega en el velatorio que tuvo lugar en el barrio porteño de Villa Crespo: Romina Gaetani, José María Muscari, Benito Fernández, Gastón Pauls, entre otros.

José María Muscari fue uno de los primeros famosos que llegaron este domingo a la casa velatoria. El productor teatral habló ante la prensa y se mostró dolido por la muerte de Ernestina.

“No se encuentran muchas palabras, trato de recordarla con el mayor lugar de alegría que ella tenía. Pero tanto yo como todas las personas que la amábamos, todavía no podemos reaccionar”, manifestó Muscari con angustia por la triste pérdida.

Romina Gaetani también se acercó a despedir a Ernestina, y habló del vínculo que las unía y se mostró totalmente desconsolada.

“No lo puedo creer, todavía no caigo, es una locura”, expresó ella en medio del llanto por la muerte de su colega. Sobre sus últimas semanas, detalló: “Ella estaba muy feliz, muy contenta con la gira. En los ratos libres se ponía a escribir en su computadora un libro sobre su vida, nada más y nada menos”.

“Ella me abrazó el alma cuando yo tuve un comienzo de año muy delicado haciendo una denuncia por violencia. Sin conocerme me dejó un mensaje porque estaba muy preocupada, me dijo que no entrara en un lugar oscuro”, recordó Romina.

La conmovedora carta del hijo de Ernestina Pais

El mensaje del joven estuvo acompañado de una foto en la que se lo puede ver junto a la actriz cuando era bebé. “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidara: tus ‘te amo’ pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo hijo’”, indicó en el texto.

Al recordarla, Guyot Pais destacó algunas cualidades de su mamá: “Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud”.

El párrafo más emotivo alude al presente de la artista y a una deuda pendiente que quedará para siempre: “Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo y quizá nunca lo hice, vos también fuiste el mío”.

“Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían un propósito, porque siempre luchaste para que todo lo que toques o alcances mejore”, sumó.

Sobre el dolor por la muerte, expresó: “Tu partida no es como una cualquiera. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Sobrellevar esta pérdida va a ser difícil. Pero también deja algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que recibí me sorprendió. Me escribe gente que no conozco, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir quedaron con ellos. Tu impacto fue real”. (con información de TN)