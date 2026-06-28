Agrimensores de toda la provincia se reunieron en Sierra de la Ventana

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Con la amplia participación de profesionales provenientes de nuestra región y de distintos puntos de la provincia, el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA) realizó su Asamblea Anual Ordinaria en el Hotel Provincial de Sierra de la Ventana.

La jornada fue presidida por el agrimensor Reinaldo Beain, oriundo de Bahía Blanca, presidente del Consejo Profesional de la Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA) y reunió a matriculados, autoridades y representantes de los distintos Distritos, en un espacio destinado a fortalecer la vida institucional de la entidad, compartir los avances de la gestión y analizar los desafíos que enfrenta la profesión.

Durante la Asamblea fueron aprobados la Memoria, el Balance y el Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al último ejercicio, además de repasarse las principales acciones desarrolladas por el Consejo durante el último año.

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Entre los logros más destacados se mencionaron la consolidación del Instituto de Regularización Dominial, la organización del Congreso Catastral del Bicentenario, que se realizará en Mar del Plata a fines de agosto con la participación de referentes de todo el país y la conmemoración de los 40 años del CPA. A esto se suma la inauguración del edificio del Departamento de Agrimensura de la Universidad Nacional del Centro, el fortalecimiento del servicio de Consultoría Técnica Profesional y la continuidad del Fondo Solidario, una herramienta destinada a acompañar a los matriculados.

Asimismo, se expusieron los avances alcanzados en materia de relaciones institucionales con organismos provinciales, las acciones de capacitación y formación permanente, y las iniciativas impulsadas de manera conjunta entre el Consejo Superior y los distintos Distritos.

La convocatoria volvió a reflejar el compromiso de los agrimensores bonaerenses con la participación institucional y el valor de estos espacios para intercambiar experiencias, evaluar la gestión y construir consensos de cara al futuro de la profesión.

En este sentido, la Asamblea Anual constituye uno de los principales ámbitos de participación del CPA, reafirmando el carácter federal, plural y participativo que distingue a la institución.