YPF construirá otro gasoducto para unir áreas clave de Vaca Muerta

La expansión de Vaca Muerta sumó un nuevo capítulo con la autorización oficial para que YPF construya un gasoducto estratégico en la provincia de Neuquén, una obra que permitirá integrar áreas clave de producción no convencional y fortalecer la infraestructura energética destinada a sostener el crecimiento de uno de los principales reservorios de hidrocarburos del mundo.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 141/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, luego de que la compañía de mayoría estatal presentara toda la documentación requerida para iniciar los trabajos.

El proyecto, denominado “Gasoducto PC LAS a Colector 13 ISTMO”, unirá las áreas La Angostura I y II con la concesión Loma La Lata-Sierra Barrosa, dos zonas de gran relevancia dentro del desarrollo de Vaca Muerta.

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La obra forma parte de una estrategia más amplia destinada a aumentar la capacidad de transporte de gas y acompañar el crecimiento de la producción que se proyecta para los próximos años.

En un contexto de fuerte expansión de la actividad hidrocarburífera, la infraestructura aparece como uno de los factores determinantes para garantizar que los volúmenes extraídos puedan llegar a los mercados internos y externos.

Desafíos

El proyecto presenta importantes desafíos técnicos.

El trazado del ducto deberá atravesar el Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados y cruzar el dique Planicie Banderita, una zona considerada sensible desde el punto de vista operativo y ambiental.

Precisamente por esa complejidad, la autorización quedó sujeta a una estricta supervisión por parte de distintos organismos. Entre ellos se encuentran Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A., concesionaria del complejo, y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), que deberá monitorear el cumplimiento de las condiciones establecidas para la ejecución de los trabajos.

El ORSEP advirtió especialmente sobre los sectores del ducto que quedarán ubicados por debajo de los niveles máximos del embalse Mari Menuco.

Debido a esta situación, el organismo recomendó implementar medidas adicionales de seguridad para minimizar riesgos y garantizar la integridad de la infraestructura tanto durante la construcción como durante su operación futura.

A ello se suman las exigencias impuestas por la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, que aprobó el informe ambiental del proyecto mediante la Resolución 672/2026.

La autorización ambiental incluyó una serie de obligaciones destinadas a prevenir impactos sobre los ecosistemas y los recursos hídricos de la región.

Entre las medidas exigidas figura la instalación de válvulas automáticas de corte de seguridad en los cruces bajo cuerpos de agua, la contratación de un seguro ambiental específico y el cumplimiento de las tareas de saneamiento vinculadas al incidente ambiental identificado como LLL-401 en el yacimiento Loma La Lata, cuya remediación permanece pendiente desde 2020.

Además, YPF informó que constituyó una caución juratoria a favor de la concesionaria hidroeléctrica para responder ante eventuales daños que pudieran producirse durante la ejecución de la obra.

La garantía busca cubrir posibles indemnizaciones derivadas de afectaciones a instalaciones, recursos naturales o actividades vinculadas al complejo hidroeléctrico.

Otro organismo que intervino en la evaluación fue la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC).

Tras analizar la iniciativa, concluyó que el proyecto no generará impactos significativos sobre la gestión de las aguas de la cuenca. No obstante, solicitó que se refuercen las medidas preventivas debido a la elevada sensibilidad hídrica del área.

Futuro

La autorización del nuevo gasoducto llega en un momento de fuerte expectativa sobre el futuro de Vaca Muerta y del sector energético argentino.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró recientemente que el escenario internacional está generando condiciones favorables para acelerar inversiones en el país.

Durante su participación en el ciclo “Democracia y Desarrollo”, el directivo sostuvo que el conflicto en Medio Oriente incrementó el interés de los mercados por financiar proyectos energéticos en Argentina.

Según explicó, la combinación entre el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), los cambios económicos implementados por el Gobierno nacional y la necesidad global de asegurar fuentes confiables de energía está favoreciendo la llegada de nuevos capitales.

Marín destacó que numerosas compañías internacionales están evaluando desembarcos o ampliaciones de operaciones en el país, especialmente en proyectos vinculados al petróleo y al gas no convencional.

A su juicio, esto genera un círculo virtuoso que permite acelerar obras de infraestructura y ampliar la capacidad productiva.

En ese marco, proyectó que Argentina comenzará a exportar gas de manera sostenida a partir de 2027 y aseguró que el crecimiento de la producción previsto para los próximos años sorprenderá a los mercados internacionales. También señaló que hacia fines de 2027 se espera una fuerte expansión de la producción petrolera, con dos tercios de los barriles orientados a mercados externos.