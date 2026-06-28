Entre Barracas y Pellegrini, con noticias de ambos lados, saldrá hoy el rival de Caza y Pesca

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Barracas (2º) y Pellegrini (3º) definirán, desde las 20, el segundo finalista de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

El partido en El Bosque (Thompson 661) lo dirigirán Eduardo Ferreyra, Sebastián Arcas y Joaquín Irrazábal⁩ Arcas, siendo comisionado Diego Kessler.

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Ambos se ganaron como locales en esta serie semifinal: el primero Barracas, 79 a 73 y en Punta Alta se impuso el azulgrana, 86 a 78.

El otro encuentro que tuvieron, en fase regular, también quedó para el equipo bahiense, aunque de visitante: 89 a 82.

Para esta noche Barracas volverá a contar con el goleador Luciano Polak (ausente en el segundo partido a raíz de un fuerte cuadro gripal) y Mauro Capurso (recuperado de la lesión).

Pelle, por su parte, no tendrá a Bautista Fraysinnet, quien ayer se lesionó una rodilla jugando en U21 frente a Ateneo, y había sido el responsable -defensivamente- de cambiarle la cara al equipo en el último juego, para la remontada (37-16 el tercer cuarto), más allá del goleo de Gastón Chaves, que terminó con ¡39 puntos!

La buena para los dirigidos por Juan Sergio Palumbo es que regresa Lucas Cattafi e intentará estar Nicolás Themtham, recuperándose del cuadro gripal que le impidió jugar el segundo partido.

A Barracas lo respaldan las ocho victorias como local (el único invicto del torneo en esa condición) y Pellegrini llega tonificado por haberle cortado una racha de 11 triunfos.

El principal testigo de lo que suceda para saber con quién definirá el primer tramo será Huracán Caza y Pesca Médanos, que eliminó a Bahiense del Norte B (2-0).

La final se jugará al mejor de cinco, en principio desde el próximo domingo -aunque resta oficializarse-, en escenario neutral.