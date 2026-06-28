Capturan a un hombre que había robado mercadería de un minimercado

Un hombre de 35 años fue aprehendido en las últimas horas del sábado, luego de que se constatara que había robado mercadería de un minimercado ubicado en Don Bosco al 700.

La captura de Mariano Galván se efectivizó en Belisario Roldán al 1.400, luego de las 20 de ayer.

El delincuente fue identificado por las ropas que llevaba puestas, a partir de un llamado al teléfono de emergencias 911.

El hecho fue catalogado como hurto, y se encuentra en la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15.