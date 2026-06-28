En vivo: Franco Colapinto en el Gran Premio de la F1 de Austria

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Con la presencia del argentino Franco Colapinto, se está disputando el Gran Premio de Austria correspondiente a la octava fecha del Campeonato Mundial.

10:09

Colapinto rebasó a Checo Pérez

El argentino pasó al mexicano de Cadillac y se ubica en el puesto 18.

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10:06

Colapinto está 19º

El argentino no largó cómodo y se mantiene en el 19° puesto.

10:05

Hamilton no se quiere perder nada

El inglés de Ferrari superó a su compañero Charles Leclerc y es el escolta de Russel.

10:04

Gran largada de George Russell

El piloto británico conservó la punta de la pole con una gran largada.

Así largaron

La grilla de largada se conformó así:

1- George Russell (Mercedes)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Lewis Hamilton (Ferrari)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Max Verstappen (Red Bull)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Isack Hadjar (Red Bull)

9- Liam Lawson (Racing Bulls)

10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11- Pierre Gasly (Alpine)

12- Gabriel Bortoleto (Audi)

13- Oliver Bearman (Haas)

14- Nico Hulkenberg (Audi)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

18- Alexander Albon (Williams)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Fernando Alonso (Aston Martin)

22- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)