En vivo: Franco Colapinto en el Gran Premio de la F1 de Austria
Se disputa en el Red Bull Ring la octava fecha de la temporada 2026.
Con la presencia del argentino Franco Colapinto, se está disputando el Gran Premio de Austria correspondiente a la octava fecha del Campeonato Mundial.
10:09
Colapinto rebasó a Checo Pérez
El argentino pasó al mexicano de Cadillac y se ubica en el puesto 18.
10:06
Colapinto está 19º
El argentino no largó cómodo y se mantiene en el 19° puesto.
10:05
Hamilton no se quiere perder nada
El inglés de Ferrari superó a su compañero Charles Leclerc y es el escolta de Russel.
10:04
Gran largada de George Russell
El piloto británico conservó la punta de la pole con una gran largada.
Así largaron
La grilla de largada se conformó así:
1- George Russell (Mercedes)
2- Charles Leclerc (Ferrari)
3- Lewis Hamilton (Ferrari)
4- Kimi Antonelli (Mercedes)
5- Max Verstappen (Red Bull)
6- Lando Norris (McLaren)
7- Oscar Piastri (McLaren)
8- Isack Hadjar (Red Bull)
9- Liam Lawson (Racing Bulls)
10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
11- Pierre Gasly (Alpine)
12- Gabriel Bortoleto (Audi)
13- Oliver Bearman (Haas)
14- Nico Hulkenberg (Audi)
15- Esteban Ocon (Haas)
16- Franco Colapinto (Alpine)
17- Carlos Sáinz Jr. (Williams)
18- Alexander Albon (Williams)
19- Sergio Pérez (Cadillac)
20- Valtteri Bottas (Cadillac)
21- Fernando Alonso (Aston Martin)
22- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)