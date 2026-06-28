¡Esto también pasó! Un hincha argentino perdió la billetera y le inventaron una canción

Un hincha de Argentina perdió la billetera en medio de una multitud a salida del estadio de Dallas tras el triunfo de la albiceleste ante Jordania por 1-3.

Lo curioso fue que mientras los hinchas festejaban la victoria encontraron la billetera y para devolversela a su dueño inventaron una canción.

Uno de los hinchas levantó la billetera bien en alto mientras el resto empezó a cantar: “Tenemos la billetera”. Cuando lograron identificar el nombre que figuraba en la documentación, improvisaron otro cántico y comenzaron a repetir una y otra vez: “¡Juan Manuel Botero! ¡Juan Manuel Botero!”.

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La estrategia dio resultado. A los pocos segundos apareció el dueño de la billetera entre la multitud y recibió sus pertenencias en medio de una celebración que pareció un gol de la Selección. Los hinchas lo ovacionaron al ritmo de “Dale campeón, dale campeón”, mientras el joven agradecía el gesto.

Toda la secuencia fue registrada por otro simpatizante y compartida en las redes sociales, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.

El episodio ocurrió en medio del clima festivo que dejó el triunfo de la Selección argentina, que cerró la fase de grupos con puntaje ideal y se clasificó a los 16avos de final del Mundial.

En las redes, el gesto fue ampliamente elogiado y muchos usuarios destacaron la actitud de los hinchas. Uno de los comentarios más compartidos resumió el sentimiento con una frase que también se viralizó: “El mejor país del mundo”.