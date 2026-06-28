Podio argentino en Assen: Marco Morelli fue tercero y Valentín Perrone, cuarto en Moto3

El Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 dejó una actuación sobresaliente para los pilotos argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone, quienes finalizaron tercero y cuarto, respectivamente, en la décima fecha del Campeonato Mundial disputada en el circuito de Assen.

Morelli, representante del CFMOTO Aspar Team, confirmó el gran ritmo mostrado durante todo el fin de semana, ya que, después de clasificarse cuarto el sábado, el piloto del dorsal 97 aprovechó esa posición de partida para mantenerse en el grupo de punta y cruzar la meta en el tercer lugar, detrás del español David Almansa y del vencedor Máximo Quiles.

De esta manera, el hispano-argentino consiguió su lugar en el podio de la denominada "Catedral" del motociclismo.

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La carrera, sin embargo, no fue sencilla para Morelli debido a que, durante algunos giros, cayó hasta la décima posición, pero logró recuperarse en el intenso pelotón característico de Moto3 y volvió a la lucha por los puestos de privilegio hasta asegurar el último escalón del podio.

Por su parte, Perrone fue uno de los grandes protagonistas de la competencia, ya que el piloto del Red Bull KTM Tech3 protagonizó una espectacular remontada desde el 19.º puesto de la grilla, avanzó 15 posiciones y finalizó cuarto, apenas a 118 milésimas de Morelli.

Además, Perrone superó por 387 milésimas a Jesús Ríos en el cierre de la prueba.

La victoria quedó en manos de Máximo Quiles, quien obtuvo su sexto triunfo de la temporada tras imponerse sobre Almansa por medio segundo, luego de una intensa lucha por el liderazgo durante buena parte de la carrera.

Con estos resultados, Quiles continúa al frente del campeonato con 211 puntos, producto de seis victorias y otros tres podios, mientras que Morelli ascendió al quinto puesto con 102 unidades, igualado en puntos con Brian Uriarte, y Perrone se mantiene octavo con 79.

La próxima fecha del Mundial de Moto3 se disputará el 12 de julio en el circuito alemán de Sachsenring.