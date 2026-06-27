El camino a la gloria: así quedó armado el cuadro de 16avos de final
Argentina jugará ante Cabo Verde, el viernes a las 19.
Finalizó esta noche la fase de grupos del Mundial 2026 y, de esta manera, quedó armado el cuadro de 16avos de final.
Las 32 selecciones que irán en busca del título comenzarán a enfrentarse mañana, con el duelo entre Sudáfrica y Canadá.
Mientras que Argentina jugará recién el viernes, ante Cabo Verde, desde las 19 y en Miami.
La primera fase de juegos eliminatorios se extenderá hasta ese día y el sábado 4 ya comenzarán los octavos de final.
Así quedaron los cruces
*Domingo 28
16hs: Sudáfrica vs Canadá
*Lunes 29
14hs: Brasil vs Japón
17.30hs: Alemania vs Paraguay
22hs: Países Bajos vs Marruecos
*Martes 30
14hs: Costa de Marfil vs Noruega
18hs: Francia vs Suecia
22hs: México vs Ecuador
*Miércoles 1
13hs: Inglaterra vs RD Congo
17hs: Bélgica vs Senegal
21hs: Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina
*Jueves 2
16hs: España vs Austria
20hs: Portugal vs Croacia
*Viernes 3
00hs: Suiza vs Argelia
15hs: Australia vs Egipto
19hs: Argentina vs Cabo Verde
22:30hs: Colombia vs Ghana