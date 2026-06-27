El camino a la gloria: así quedó armado el cuadro de 16avos de final

Finalizó esta noche la fase de grupos del Mundial 2026 y, de esta manera, quedó armado el cuadro de 16avos de final.

Las 32 selecciones que irán en busca del título comenzarán a enfrentarse mañana, con el duelo entre Sudáfrica y Canadá.

Mientras que Argentina jugará recién el viernes, ante Cabo Verde, desde las 19 y en Miami.

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La primera fase de juegos eliminatorios se extenderá hasta ese día y el sábado 4 ya comenzarán los octavos de final.

Así quedaron los cruces

*Domingo 28

16hs: Sudáfrica vs Canadá

*Lunes 29

14hs: Brasil vs Japón

17.30hs: Alemania vs Paraguay

22hs: Países Bajos vs Marruecos

*Martes 30

14hs: Costa de Marfil vs Noruega

18hs: Francia vs Suecia

22hs: México vs Ecuador

*Miércoles 1

13hs: Inglaterra vs RD Congo

17hs: Bélgica vs Senegal

21hs: Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina

*Jueves 2

16hs: España vs Austria

20hs: Portugal vs Croacia

*Viernes 3

00hs: Suiza vs Argelia

15hs: Australia vs Egipto

19hs: Argentina vs Cabo Verde

22:30hs: Colombia vs Ghana