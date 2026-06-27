Lautaro Martínez anotó su primer gol en un Mundial y se "sacó" la mufa en el festejo

Llegó el gol del Toro. Lautaro Martínez anotó su primer tanto en los 90 minutos de un partido de un Mundial.

Esta noche, el bahiense marcó de penal el 2 a 0 del encuentro ante Jordania, por la tercera fecha del Grupo J.

Luego de no poder marcar en Qatar 2022 (hizo el penal de la clasificación en la tanda ante Países Bajos) ni en los juegos ante Argelia y Austria en esta edición, el delantero surgido en Liniers logró "scarse" el peso y festejar en la cita máxima.

Así lo demostró en su festejo, que no sólo gritó con el alma sino que también hizo el típico gesto de desahogo en el cierre.

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En total, Lautaro anotó 38 goles en el Seleccionado nacional siendo el segundo artillero del plantel, detrás de Lionel Messi.

Además, se trata del segundo bahiense en anotar en un Mundial, luego de Daniel Bertoni.