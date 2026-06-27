Renunció Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete

Manuel Adorni presentó la renuncia como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, luego de tres meses bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

El ahora ex funcionario nacional había asumido como vocero presidencial tras la llegada de Milei al gobierno nacional en 2023. Luego a finales de octubre de 2025, se convirtió en jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

En marzo pasado, tras un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti, comenzaron a sumarse denuncias en su contra y aparecieron indicios de una suba ilícita de su patrimonio.

En una carta presentada en la red social X, el ex vocero presidencial, indicó que tomó esta decisión en contra de los deseos del presidente, pero entendiendo que era lo adecuado para "proteger a su familia".

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“Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, expresó el ahora exfuncionario. “Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, remarcó.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, aseguró Adorni. “Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo responda a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo”, añadió.

La salida de Adorni se da después de semanas de cuestionamiento de la oposición e incluso de otros integrantes de la mesa política del gobierno como Patricia Bullrich y pese a que Javier y Karina Milei buscaban sostenerlo en el cargo.

Este viernes, las declaraciones de Javier Milei anticiparon la caída del ministro coordinador. Desde España, país al que había llegado por sexta vez, el Presidente dijo: “Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada”. Sin embargo, remarcó: “Soy optimista de que no va a tener ningún tipo de problema”.

La declaración jurada de 2025 de Manuel Adorni

Este jueves, después de más de 90 días desde que estalló el escándalo por su patrimonio, luego de conocerse que su esposa, Bettina Angeletti, había formado parte de la delegación oficial que acompañó al presidente Javier Milei a la Argentina Week en Nueva York, Adorni presentó su declaración jurada. En el documento, sumó el departamento de Caballito y la casa en el country de Indio Cuá.

Además declaró tener US$209 mil y un total de casi $944 millones. También figura la deuda con las cuatro mujeres que le prestaron dinero para comprar propiedades.

Las causas contra Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de Javier Milei

La renuncia de Manuel Adorni se da en paralelo al avance de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga la evolución patrimonial del funcionario. El expediente se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló posibles inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni, incluyendo un incremento patrimonial del 500% en un período fiscal y la presunta omisión de bienes.

Uno de los focos principales de esa investigación es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, realizada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares. La operación quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada: una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año.

En ese marco, la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la operación, declaró ante la Justicia y defendió la legalidad del procedimiento. “No hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo”, afirmó. Según explicó, se trató de “una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio” y remarcó que fue “una operación normal”, sin irregularidades.

Sin embargo, la fiscalía analiza la lógica económica del acuerdo, en particular el hecho de que se haya estructurado sin interés, y busca reconstruir la trazabilidad completa de la operación.

Además, la investigación incluye la compra de una propiedad en el country Indio Cuá a nombre de la esposa del funcionario.

Esta semana, declaró Matías Tabar, el arquitecto que estuvo a cargo de hacer las refacciones de la propiedad. Aseguró que Adorni le pagó US$245 mil dólares en efectivo y sin factura por remodelaciones que incluyeron la cocina, una pileta, quincho, baños, entre otros. (N/A y TN)