Viajes y propiedades: el avance de las causas judiciales contra Adorni por enriquecimiento ilícito

Las causas judiciales que investigan al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni continúan avanzando en los tribunales federales con la orden de distintas medidas de prueba que buscan determinar si existieron irregularidades vinculadas con su patrimonio y con un viaje realizado a Punta del Este.

Si bien ninguna de las investigaciones llegó todavía a una definición de fondo, las últimas semanas registraron movimientos clave en los expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.

El viaje a Punta del Este bajo la lupa

Uno de los expedientes bajo instrucción investiga el vuelo privado que Adorni realizó a Punta del Este junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. La Justicia busca reconstruir las circunstancias del viaje y establecer quién afrontó los costos.

En este marco, los investigadores analizan el vínculo entre el ex funcionario y el empresario Grandio, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales. El objetivo es determinar si existió una contraprestación indebida que pudiera configurar los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

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Peritaje sobre el patrimonio

Por otra parte, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) un informe técnico sobre la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa.

El estudio comparará los ingresos declarados con la evolución de sus bienes —que incluyen un departamento en Caballito, una casa en el country Indio Cuá y ahorros en pesos y dólares— para detectar posibles inconsistencias.

Si el informe técnico no arroja irregularidades, la causa podría encaminarse al sobreseimiento. En caso de detectarse inconsistencias patrimoniales, la fiscalía podría solicitar la citación a declaración indagatoria, decisión que quedará en manos del juez Ariel Lijo.

En paralelo, la Justicia también avanza sobre el entorno familiar del exjefe de Gabinete. El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió indagar a Francisco Adorni, hermano del exfuncionario, en una causa que analiza sus declaraciones juradas y documentación para establecer si existen elementos compatibles con un presunto enriquecimiento ilícito. (N/A)