La cuadra de los tordos, los avances en la manzana fundacional y la venta de una esquina céntrica

--Hola José, ¿ya estás preparado para el cruce por los 16avos del Mundial frente a Cabo Verde?

--A medida que avanza el torneo, más ansiedad tengo. Supongo que a la gran mayoría le debe pasar lo mismo.

--Es que la selección realmente es una de las pocas cosas que nos une como país, y más en casos como éstos. Y en cierta medida, un poco más aliviado de haber evitado el cruce con nuestros hermanos uruguayos.

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--Ver la ciudad casi toda pintada de celeste y blanco es realmente conmovedor y hace olvidar todas las pálidas por las que atravesamos.

--De hecho, cómo se nota que arrancó el invierno. Se vino con todo el frío.

--Ya cayeron las primeras heladas y con ellas, los problemas de siempre. Esta semana algunas estaciones de servicio con GNC empezaron a suspender el suministro por las noches, ya que completan el cupo que les otorgan en pocas horas.

--Así como ví cerradas, otras estaban abiertas.

--Porque algunas abonan un canón especial para contar con mayor provisión de gas. Algunas industrias también comenzaron a sentir los cortes.

--¿Es por el mayor consumo en los hogares?

--Exacto. Y con este tema de las bajas temperaturas en barrios periféricos hay cierto malestar con Camuzzi por la demora en realizar las conexiones domiciliarias a las redes troncales. Me comentan que varias familias tienen completados todos los trámites que les solicitaron, que no son pocos, desde hace un par de meses y aún siguen en la dulce espera.

--Esperemos que agilicen, porque ésto recién empieza y parece que se viene dura la estación invernal.

--A propósito de las escarchas que se están produciendo en varias arterias de la ciudad, ya hubo varias caídas de motociclistas en la primera cuadra de calle Saavedra.

--Sí, pero no es sólo por el hielo. Ahí se suma otra cuestión: el guano de los tordos, que deja muy resbaladizo el asfalto y también las veredas.

--El otro día un amigo dejó el auto estacionado y al volver por poco no lo reconoció de todo el excremento que le quedó encima.

--Tal cual. El hotel de ese sector ya probó de todas las maneras posibles para alejar a los pájaros. Intentó con luces láser, con ultrasonidos y hasta con los cuervos de plástico colgantes. Pero hasta ahora nada funciona.

--Pero recuerdo que hace poco pasé y el municipio estaba podando los eucaliptus de esa cuadra.

--Tampoco fue solución parece, porque después de unos días la bandada volvió. Imagináte que cada tordo defeca entre 30 y 40 veces por día, por lo que los frentistas ya están cansados de limpiar permanentemente las veredas, además de exponerse a un problema legal si alguien se lastima por una caída.

--Hablando de “tordos”, en esa misma cuadra está por abrir un policonsultorio médico. Si la memoria no me falla, en ese local funcionó un gimnasio de Crossfit.

--Sí, y no falta mucho para que arranque. Están terminando de realizar las separaciones internas y de equiparlo. A priori van a tener prioridad los afiliados de IOMA, pero también atenderán pacientes particulares y otras obras sociales.

--¿Qué me decís del dato de desempleo para Bahía Blanca en el primer trimestre de este año?

--Ser el segundo aglomerado a nivel país con mayor porcentaje de desempleo obviamente que no es grato, porque eso significa que muchos vecinos la están pasando realmente mal, pero tampoco sorprende.

--¿Por qué lo decís?

--Comerciantes, empresarios y referentes de distintas cámaras locales vienen manifestando desde hace bastante tiempo su preocupación por el escenario económico. Y éste es el resultado.

--Pero pasamos del 4,8% al 10.1% en un año. Es mucho para que esa sea la única explicación. Y parece paradójico en una ciudad que es uno de los principales polos productivos del sur bonaerense.

--En una charla informal, un economista me dio una explicación que también influyó en el número publicado y es que una parte importante de las personas sin empleo no se veían reflejada en la tasa de desocupacion, sino que eran encuadrados en la de inactividad, al ser gente que se veía desalentada a buscar un nuevo trabajo por las pocas oportunidades.

--Y al dejar de buscar, no se tomaban como desocupados sino como inactivos, ¿no?

--Claro. Y ahora están buscando trabajo otra vez. Pero con el comercio, la industria y la construcción en crisis, obviamente las ofertas no abundan.

--Entre tantas pálidas, tengo un par de buenas.

--Soy todo oídos.

--La semana pasada ARCA presentó todo lo necesario en el municipio para el llamado a licitación de la puesta en valor del ex edificio de la Aduana, ubicado en Colón y Estomba y en desocupado desde hace varios años.

--Por ahora nada nuevo. Leí algunas notas de nuestro amigo Marito al respecto.

--Lo importante es que se confirmó la cesión de un espacio en el patio para que la Biblioteca Rivadavia pueda avanzar con la obra para construir el ascensor y paralelamente poder contar con mayor luminosidad en la sala de lecturas principal e instalar una escalera de incendios.

--Desde hace años se ha vuelto imperioso para la histórica entidad el disponer de un ascensor que permita acceder a los pisos superiores del inmueble de avenida Colón 31, en particular para quienes concurren a actos y espectáculos en el auditorio ubicado en el primer piso.

--Esa posibilidad se vio siempre frustrada por cuestiones burocráticas, frente a administraciones nacionales que no daban una respuesta al pedido. Ahora finalmente se obtuvo el visto bueno, por lo que Jaime Linares y compañía tienen semáforo verde para avanzar con esa necesaria obra.

--Además, me contaron que la comuna va a colaborar con la limpieza de la fachada y también con la puesta en marcha de un nuevo sistema de iluminación para que luzca en horario nocturno.

--¿Y con la Aduana que va a pasar?

--Sabrás que ese inmueble hace 8 años que está vallado y que ya está descartado que el organismo vuelva a funcionar allí, por lo que todo se encamina a que se transforme en un espacio cultural.

--Ya que estamos en la manzana fundacional, ví algunos movimientos en el edificio del Banco Nación.

--Viste bien. Porque ya se adjudicó a la empresa Probrás Bahía la obra de restauración y adecuación de la planta baja, entrepiso, primer piso y edificio anexo, en la que será la etapa final de la recuperación del inmueble incendiado en julio de 2018.

--¿Se acerca la reapertura?

--No te pongas ansioso... La obra tiene un plazo de 18 meses y está organizada en tres etapas, con entregas parciales. Así la entidad podrá definir fechas de ocupación del bien cuando se termine la primera, que está pactada a 270 días.

--O sea que, si no saco mal las cuentas, en el primer trimestre de 2027 podría quedar operativo.

--Exactamente. Y a mediados de ese mismo año se completaría la segunda etapa, que incluye la recuperación del primer piso y oficinas destinadas a la gerencia regional. La tercera se finalizaría sobre fines de 2027, con todo el edificio completo.

--Ya que estamos con el Banco Nación, ¿qué pasó con la construcción de la nueva sucursal en Entre Ríos al 1.400?

--Está terminada y lista para inaugurar. De hecho, la comuna le expidió hace pocos días el Certificado de Habilitación correspondiente, por lo que ya puede operar en ese lugar. Me cuentan que es muy probable que la entidad aproveche el feriado largo de julio para hacer la mudanza.

--¿Del sector comercial tenés algo?

--Me extraña araña. Sabés que siempre vengo preparado. Tengo positivas y negativas. ¿Por cual arranco?

--Por las buenas, obvio.

--Se ocupó el amplio local de la segunda cuadra de Brown, en la esquina con la cortada Beltrán. Para que te ubiques bien, la calle que desemboca en la plaza Ricardo Lavalle, antes llamada plaza del Sol.

--Ahhh. ¿Donde estaba la casa de colchones?

--Ese mismo. Ahí desembarca la quinta sucursal de Animal House, una tienda de artículos y alimentos para mascotas, con peluquería incluida. Ya tenía presencia en los barrios Pedro Pico, Pacífico, Villa Libre y Villa Floresta y ahora apuesta por el microcentro.

--¿Qué más?

--En calle Remedios de Escalada casi esquina Rivadavia, pleno Villa Mitre, una firma que se dedicaba a la venta de segunda mano de ropa para practicar, entre otras cosas, surf, sky y montañismo, ahora decidió dar un paso más alla y comenzó a ofrecer ropa importada nueva, de tela específica para quienes gustan de realizar actividades al aire libre.

--¿Es de la misma familia que tiene el local de indumentaria en la intersección de esas calles?

--Exacto. Lo atiende Nahuel, el hijo de Lorena y Javier, dueños del Vicentino que está pegado y que tienen una sucursal en Estomba al 600.

--Del rubro gastronómico, tengo que el restaurante Víctor está cumpliendo los 90 años por estos días.

--Se nota que vas seguido. Espero que pases por caja, como corresponde.

--Ni lo dudes. Para los que vamos desde hace mucho tiempo, es muy grato ver que ya está incursionando la cuarta generación, con los hijos de Juancho, Fabiana y Diego en distintos puestos. Y la verdad es que se come bárbaro.

--Otra que celebra aniversario es la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas, más conocida como Cetac Regional Sureña. La fiesta será en octubre en el salón de la FISA y me soplaron que planean sortear, entre nada más que 100 números, una furgoneta Sprinter, un acoplado remolque y varios juegos de cubiertas.

--¿Del tema La Ilusión hubo alguna otra novedad?

--Se publicó hace pocos días la apertura del Concurso Preventivo de Acreedores en el boletín oficial de la provincia, que es un paso administrativo obligatorio que debía cumplir la sindicatura interviniente, que es el estudio contable integrado por las contadoras María Laura Weimann, Azucena Torres y Claudia Bonifazi.

--¿Qué va a pasar con los autoservicios?

--La verdad es que todo se está manejando con mucha cautela, pero tengo entendido que las sucursales de la avenida Alem, la del Patagonia y la de Alsina van a cerrar sus persianas ni bien finalicen los contratos de locación, mientras que sólo seguiría funcionando el primero, el de O'Higgins al 600.

--Sigamos.

--Dale, ¿Te enteraste que se vende la esquina de Brown y España, donde funciona desde hace muchos años una firma dedicada a la venta de automóviles?

--Ah, ese local pertenece a la familia Prozorovich desde el año 1965, según me comentó nuestra amiga María Inés.

--Buen dato. Y antes que preguntes, te agrego que la concesionaria no cierra, sino que se traslada a un local propio en la avenida Cabrera.

--¿Sabías que una red de escuelas recibió uno de los premios educativos más importantes de Estados Unidos?

--Sí, la Chesterton Schools Network, una red de escuelas católicas que propone una educación basada en libros impresos, escritura manual y diálogo en el aula, en lugar de centrar el aprendizaje en las pantallas.

--¿Y qué relación tiene con Bahía Blanca?

--Mucha. En la ciudad se está impulsando la creación de una escuela secundaria con ese modelo. Para eso se formó la Asociación Civil Chesterton, que proyecta abrir sus puertas en 2028.

--¿Qué tiene de distinto esta propuesta educativa?

--Básicamente busca desarrollar el pensamiento crítico mediante debates y reflexiones, integrar distintas disciplinas como filosofía, literatura, historia y ciencias, y combinar la excelencia académica con la formación espiritual católica.

--Hace unas semanas habías anticipado que podía haber cambios en el transporte entre Bahía Blanca y la comarca serrana. ¿Qué pasó finalmente?

--La Provincia autorizó a Vía 51 a operar, de manera provisoria por un año, el recorrido Tornquist–Tres Picos–Bahía Blanca, en respuesta a los reclamos por el servicio que prestaba la empresa Marilao.

--¿Cuándo comenzará a funcionar?

--El nuevo servicio de la línea 229 arranca este miércoles y tendrá varias frecuencias diarias para facilitar viajes por estudio, trabajo, trámites y atención médica. Además de unir Bahía Blanca y Tornquist, tendrá paradas en Tres Picos, Bosque Alto y la UNS. La idea es ajustar los horarios según la demanda de los usuarios.

--Esa empresa ya trabaja en la región.

--Sí. En Bahía Blanca opera la línea 520 a Cabildo y el servicio al aeropuerto, además de conectar Tornquist, Saldungaray y Villa Ventana.

--A propósito de las sierras, ¿qué está pasando con el Cerro Ceferino?

--Vecinos de la comarca serrana convocaron a una jornada de limpieza para el miércoles porque el lugar presenta un importante deterioro ambiental y visual. Con el tiempo, muchas personas comenzaron a dejar urnas, placas, telas y otros recuerdos junto a las cenizas de familiares.

--Lo que nació como un gesto de homenaje terminó generando acumulación de residuos, daños en árboles y rocas, y un fuerte impacto sobre el paisaje. ¿Qué medidas van a tomar?

--En una primera etapa retirarán basura y elementos abandonados, pero no tocarán las placas conmemorativas. Habrá un plazo de aproximadamente un mes para que las familias puedan retirarlas voluntariamente.

--¿Y después?

--Se realizará una segunda jornada en la que las placas que permanezcan en el lugar serán removidas definitivamente. La iniciativa cuenta con el apoyo de los propietarios del campo, la Delegación Municipal de Villa La Arcadia y las áreas de Medio Ambiente y Turismo de Coronel Suárez.

--Te cambio de tema. El otro día agarré con el auto por calle Parera y la verdad que a la altura del 2.600 se debe hacer algo con los pastizales y hasta cactus que crecieron en lo que debería ser la vereda.

--Entiendo que la gente está obligada a caminar por la calle.

--Tal cual. Esa es una vía rápida para automovilistas, con el peligro que ello conlleva. Son terrenos que parecen abandonados o bien sin un propietario que lo mantenga en condiciones. Pero siempre es mejor prevenir que lamentar...

--Totalmente de acuerdo. A vos que te gusta el pádel, a partir de mañana vas a poder sacar turno en las canchas de Rodrigo Palacio.

--¡Al fin! Sé que lo tuvieron a maltraer los detalles finales al Pala para que quede cómo él pretendía.

--Sí, pero después de varios meses de espera va a poder inaugurar mañana ese hermoso complejo que edificó en Cambaceres al 1.800.

--¿Tenés algo del campo?

--Todavía estoy impresionado por la movida de este jueves en Bordeu, donde el Banco Provincia auspició un remate especial con el martillo de Colombo y Magliano, más la logística de Exponenciar, que entre otros gigantes organiza Expoagro, Aapresid y otros semejantes. Al final se terminaron vendiendo más de 14.000 cabezas.

--Algo había escuchado, en especial de parte de algunos amigos ganaderos que siempre se quejan, pero esta vez estaban chochos con la financiación.

--El Provincia hizo algo acorde para sumarse al momento de la ganadería. Mirá, en pesos hubo plazos de pago a 90 a 360 días con tasas desde 12 % hasta 25 % anual y, en dólares, plazos de 90 a 360 días y tasas desde 0 % hasta 5,5 % anual. Inigualable.

--Me imagino lo contento que estará el anfitrión, Nicolás González Martínez...

--El presi quiere empezar las gestiones para que la fecha quede establecida para los años por venir. Y algo así habló con el intendente Susbielles y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, quienes también estuvieron en el evento que, como siempre, estuvo muy bien atendido por la familia García.

--La última del campo: en la vereda de enfrente también están de festejos, ya que la Asociación de Ganaderos y Agricultores (AGA) celebró el viernes sus primeros 94 años de vida. ¿Nos vamos?

--Dale. Recordá que hasta las 18 podés visitar, con entrada libre y gratuita, el ARA Almirante Irízar, uno de los buques más emblemáticos de la Armada Argentina, en el sitio 21 del puerto.

--Cierto. No todos los días tenemos en la ciudad al rompehielos que ha participado año tras año en el abastecimiento de las bases antárticas argentinas y de otros países.