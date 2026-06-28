El daño de informar por trascendidos, conjeturas y irresponsabildad

Florencia Peña, actriz participante de un canal de streaming, lanzó al aire una noticia errónea, a partir de datos proporcionados por la producción del programa.

Sorprende en parte la condena que tuvo ese error, grosero por su contenido –una muerta falsa-- y la lapidación de periodistas y opinadores hacia la mujer.

No hubo persona, entidad o medio que no se manifestara y ensayara clases de buen periodismo, de la necesidad de chequear información y de la formación que debe tener todo comunicador.

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Peña no es periodista, como no lo son decenas de personas que hoy están delante de un micrófono. Serlo tampoco garantiza no cometer en un error o dar una información equivocada.

“Las breaking news (noticias de último momento) las tiene que hacer el más entrenado, que es quien sabe regular ánimos, climas y evitar problemas”, señaló el Foro de Periodismo argentino, FOPEA.

Pero además esa entidad hizo una salvedad no menor: “el error no está vinculado al streaming, sino a quién comunica. Podría haber ocurrido en un medio tradicional”, desbaratando de esta manera los ataques a esta nueva manera de comunicar.

Se rasgan las vestiduras medios y periodistas que no resisten archivos, responsables de haber dado noticias falsas, tendenciosas, cargadas de verbos en potencial –que, entienden, los exime de toda responsabilidad--, con malicia o respondiendo a intereses particulares.

La familia Messi –afectada por este incidente-- está más dolida con el periodista Eduardo Feimann, que difundió la situación de enfermedad del padre del futbolista, que con el error de Peña.

Algo que ningún allegado a Messi había hecho trascender, que el periodismo alrededor del futbolista evitó mencionar, que el ámbito cercano entendió que era un tema que la familia quería mantener en reserva.

A ese periodista no le importó hacerlo público. No pensó en el respeto al deseo de la familia, ni le interesaron las consecuencias.

Ensalzar a ciertos periodistas como ejecutores del periodismo medido, sobrio, chequeado, coherente, empático y respetuoso cuando cometen a diario tropelías, es cuanto mejor, vergonzoso.