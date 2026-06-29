Francisco Cerúndolo encabeza la legión argentina que inicia su camino en Wimbledon

El cuadro principal de Wimbledon 2026 se pondrá en marcha este lunes con importante participación de tenistas argentinos.

Serán 11 participantes albicelestes, nueve en el cuadro masculino y dos en el femenino, que buscarán avanzar en el tercer Grand Slam de la temporada, que se disputa sobre el césped del All England Club, en Londres.

El primero en salir a la cancha fue Marco Trungelliti, quien juega en estos momentos en la cancha 5 frente al estadounidense Martin Damm Jr. Más tarde, cerca de las 10, será el turno de Thiago Tirante, que enfrentará al húngaro Fabián Marozsán en la cancha 4, mientras que Camilo Ugo Carabelli jugará en simultáneo, en la cancha 9, contra el español Daniel Mérida.

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También en el tercer turno debutarán Sebastián Báez, que se medirá con el alemán Jan-Lennard Struff en la cancha 14, y Juan Manuel Cerúndolo, quien tendrá un exigente estreno frente al español Alejandro Davidovich Fokina, preclasificado número 22, en la cancha 17 que viene de ganar el ATP 250 de Mallorca. La jornada del lunes para la delegación argentina se completará con Solana Sierra, quien enfrentará a la húngara Anna Bondar en el cuarto turno de la cancha 4, no antes del mediodía.

El martes llegará el turno del mejor argentino del ranking, Francisco Cerúndolo, quien desembarca en Wimbledon como 18° preclasificado y con la confianza en alza tras conquistar el ATP 500 de Queen's. Su debut será frente al español Jaume Munar.

Ese mismo día también jugarán Tomás Etcheverry, que enfrentará al italiano Lorenzo Sonego; Mariano Navone, quien tendrá un duro compromiso ante el italiano Flavio Cobolli, noveno cabeza de serie y reciente finalista de Roland Garros; Román Burruchaga, que chocará con el australiano Alex de Miñaur, quinto preclasificado; y Nadia Podoroska, que debutará en el cuadro femenino frente a la ucraniana Marta Kostyuk, 12ª favorita del certamen.

Todos los encuentros de los argentinos en Wimbledon podrán seguirse en vivo por ESPN y mediante la plataforma Disney+.

Agenda albiceleste

Hoy

ATP

Cerca de las 10: Thiago Tirante-Fabián Marozsán (Hungría)

Cerca de las 10: Camilo Ugo Carabelli-Daniel Mérida (España)

Cerca de las 10: Sebastián Báez-Jan-Lennard Struff (Alemania)

Cerca de las 10: Juan Manuel Cerúndolo-Alejandro Davidovich Fokina (España)

WTA

No antes del mediodía: Solana Sierra-Anna Bondar (Hungría)

Mañana

ATP

Francisco Cerúndolo-Jaume Munar (España)

Tomás Etcheverry-Lorenzo Sonego (Italia)

Mariano Navone-Flavio Cobolli (Italia)

Román Burruchaga-Alex de Miñaur (Australia)

WTA

Nadia Podoroska-Marta Kostyuk (Ucrania)