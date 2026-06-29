Los detalles de la última charla de Bielsa con el plantel de Uruguay

Bielsa y una charla al plantel un momento de hidratación. Foto: NA.

El ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay llegó a su final después de la temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, pero la despedida del entrenador dejó una frase que sacudió al plantel: “Me dejaron solo”.

Según revelaron medios uruguayos a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el “Loco” reunió a los 26 futbolistas en el hotel de concentración de Playa del Carmen, México, antes de que cada integrante de la delegación emprendiera el regreso en vuelos comerciales, luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol desestimara la posibilidad de viajar en chárter.

La charla se dio después de la derrota 1-0 ante España en Guadalajara, resultado que selló la eliminación de la "Celeste" en la primera ronda del torneo.

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Uruguay cerró su participación en el Grupo H sin triunfos, con dos empates y una caída: igualó 1-1 ante Arabia Saudita, empató 2-2 con Cabo Verde y perdió ante España en la última fecha.

En ese contexto, Bielsa decidió hablarles por última vez a sus jugadores en una reunión que, según los testimonios difundidos de los propios futbolistas, tuvo formato de monólogo.

El entrenador habría llegado con un ánimo más sereno que en las horas posteriores a la eliminación, pero igualmente golpeado por el cierre de un proceso que había comenzado con enorme expectativa.

El clima fue de tristeza y pesadumbre, con caras largas dentro del plantel, aunque la charla se desarrolló en buenos términos.

Hasta que Bielsa soltó una frase que cayó fuerte entre los referentes de la delegación.

“Me voy triste porque me dejaron solo”, les habría dicho el técnico argentino a sus jugadores, en una sentencia que todavía resuena dentro del fútbol uruguayo.

La frase fue interpretada como un reproche hacia el plantel, especialmente hacia los futbolistas de mayor peso, en medio de un Mundial atravesado por versiones de diferencias internas, cuestionamientos al método de trabajo y discusiones sobre la forma de competir.

El propio Bielsa ya había dejado una fuerte autocrítica después de la eliminación, cuando en conferencia de prensa aseguró: “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada”.

Esa declaración, dura incluso para su estilo, marcó el tono de despedida de un ciclo que no logró cumplir con las expectativas generadas por el plantel y por el recorrido previo del entrenador.

Uruguay llegó al Mundial con nombres importantes y con la ilusión de recuperar protagonismo internacional, pero terminó eliminado en una zona en la que avanzaron España y Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del certamen.

La caída ante España expuso el final del proceso y terminó de acelerar una salida que ya parecía encaminada.

Bielsa no continuará al frente de la Celeste y el próximo martes, desde las 18, tiene previsto brindar una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, donde se espera que confirme públicamente su despedida.