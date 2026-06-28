La grave ola de calor en Europa dejó más de 1.000 muertos en una semana

La histórica ola de calor que afecta a gran parte de Europa ya provocó más de 1.000 muertes vinculadas a las temperaturas extremas en apenas una semana, con Francia como el país más afectado, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las temperaturas superaron los 40 grados en numerosos países y marcaron récords históricos en Alemania, República Checa, Polonia, y otras naciones del continente, mientras los sistemas de salud continúan bajo fuerte presión por el incremento de las urgencias relacionadas con el calor.

De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades francesas, el 85% de las víctimas tenía más de 65 años y las regiones bajo alerta roja concentraron la mayor cantidad de fallecimientos. Además, hospitales y servicios de emergencia registraron un fuerte aumento en la demanda de atención médica durante los días más críticos de la ola de calor.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con una publicación en la red social X, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que “150 millones de personas están viviendo bajo calor extremo, cientos han muerto, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están al límite”.

Asimismo, señaló que “se han registrado más de 1.300 muertes excesivas desde el 21 de junio relacionadas con altas temperaturas en Europa”, lo que alertó aún más al viejo continente dado la cantidad de personas afectadas por las altas temperaturas.

El fenómeno también provocó incendios forestales, interrupciones en el transporte ferroviario, problemas en el suministro eléctrico y afectaciones en centrales. En distintas ciudades europeas, las autoridades suspendieron actividades masivas y reforzaron las recomendaciones para evitar la exposición al sol.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa continúa siendo el continente que más rápido se calienta a nivel global y alertó que este tipo de eventos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático, por lo que reclamó mayores medidas de prevención y adaptación. (NA)