Fin para una participación bahiense en la India y el importante anuncio de un Puma
Chennai Bulls, con Santiago Álvarez Fourcade, cayó en el duelo por el 3º puesto en la Rugby Premier League.
Concluyó este domingo la participación de Santiago Álvarez Fourcade y de otros jugadores y jugadoras argentinos que fueron seleccionados para participar en la Rugby Premier League de seven de la India.
El Chennai Bulls, que era el último campeón y fue capitaneado por el bahiense, cayó en el partido por el 3º puesto frente a Bengalaru Breavehearts por 22 a 19.
Fue la primera experiencia del jugador y capitán de Los Pumas 7s en esta competencia "pro" modalidad seven, avalada por World Rugby y que tiene como objetivo difundir el deporte en el gigante asiático.
La liga contó con la participación de otros jugadores sudamericanos repartidos en los demás equipos: Delhi Redz, Hyderabad Heroes, Mumbai Dreamers, Kalinga Black Tigers y Bengaluru Bravehearts.
Por ejemplo, Luciano González jugó en Delhi Redz y el uruguayo Diego Ardao en el flamante campeón Hyderabad Heroes (derrotó en la final a Mumbai Dreamers 41-17).
También hubo un campeonato femenino para el que fueron elegidas las argentinas Cristal Escalante (por Mumbai Dreamers) y Sofía González (Kolkata Banga Tigers), quien aportó un try y dos conversiones en la derrota por el 3º puesto ante Dehli Redz por 26-14.
Se retiró Cubelli
Este domingo y mediante un posteo en sus redes sociales el medio scrum del seleccionado argentino Tomás Cubelli anunció su retiro del rugby, a los 37 años.
"Después de un tiempo de reflexión y diálogo interno, decidí que mi carrera como jugador de rugby llegó a su fin. Estoy profundamente agradecido por todo lo vivido y aprendido como jugador. Me enamoré de este deporte desde el primer día. En él experimenté muchas vivencias que quedarán grabadas a fuego. Más no puedo pedir, crecí, me forjé, luché, amé, lloré, reí persiguiendo un sueño. Disfruté cada vestuario, cada ronda, cada mirada. Mirarme a los ojos con mi equipo y sentir que todo es posible. Esos 80 minutos, un rectángulo de cal, los palos, el pasto. La pelota gira y todo es posible. Al menos por 80 minutos. Jugar respetando a los que estuvieron y por los que vienen, jugar por algo más grande que uno mismo", expresó "Cubo".
Con Los Pumas disputó 93 tests matches y los Mundiales 2015, 2019 y 2023 en los que disputó 14 encuentros y marcó 3 tries.
"Después de 8 meses desde mi último partido puedo decir que se termina un ciclo y se abren otros. Llegó ese día que nunca pensé que llegaría. Con corazón, seguridad y confianza de que lo mejor siempre está por venir", agregó Cubelli, quien jugó como profesional en Pampas XV, Brumbies, Jaguares, Western Force, Biarritz, Miami Sharks y regresó al ámbito amateur con su Belgrano Athletic.