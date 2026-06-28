Fin para una participación bahiense en la India y el importante anuncio de un Puma

Santiago (derecha) disputa una pelota que caerá, en el partido por el 3º puesto. Foto: Chennai Bulls.

Concluyó este domingo la participación de Santiago Álvarez Fourcade y de otros jugadores y jugadoras argentinos que fueron seleccionados para participar en la Rugby Premier League de seven de la India.

El Chennai Bulls, que era el último campeón y fue capitaneado por el bahiense, cayó en el partido por el 3º puesto frente a Bengalaru Breavehearts por 22 a 19.

Fue la primera experiencia del jugador y capitán de Los Pumas 7s en esta competencia "pro" modalidad seven, avalada por World Rugby y que tiene como objetivo difundir el deporte en el gigante asiático.

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La liga contó con la participación de otros jugadores sudamericanos repartidos en los demás equipos: Delhi Redz, Hyderabad Heroes, Mumbai Dreamers, Kalinga Black Tigers y Bengaluru Bravehearts.

Por ejemplo, Luciano González jugó en Delhi Redz y el uruguayo Diego Ardao en el flamante campeón Hyderabad Heroes (derrotó en la final a Mumbai Dreamers 41-17).

También hubo un campeonato femenino para el que fueron elegidas las argentinas Cristal Escalante (por Mumbai Dreamers) y Sofía González (Kolkata Banga Tigers), quien aportó un try y dos conversiones en la derrota por el 3º puesto ante Dehli Redz por 26-14.

Tomás Cubelli cerró su carrera como jugador.

Se retiró Cubelli

Este domingo y mediante un posteo en sus redes sociales el medio scrum del seleccionado argentino Tomás Cubelli anunció su retiro del rugby, a los 37 años.

"Después de un tiempo de reflexión y diálogo interno, decidí que mi carrera como jugador de rugby llegó a su fin. Estoy profundamente agradecido por todo lo vivido y aprendido como jugador. Me enamoré de este deporte desde el primer día. En él experimenté muchas vivencias que quedarán grabadas a fuego. Más no puedo pedir, crecí, me forjé, luché, amé, lloré, reí persiguiendo un sueño. Disfruté cada vestuario, cada ronda, cada mirada. Mirarme a los ojos con mi equipo y sentir que todo es posible. Esos 80 minutos, un rectángulo de cal, los palos, el pasto. La pelota gira y todo es posible. Al menos por 80 minutos. Jugar respetando a los que estuvieron y por los que vienen, jugar por algo más grande que uno mismo", expresó "Cubo".

Con Los Pumas disputó 93 tests matches y los Mundiales 2015, 2019 y 2023 en los que disputó 14 encuentros y marcó 3 tries.

"Después de 8 meses desde mi último partido puedo decir que se termina un ciclo y se abren otros. Llegó ese día que nunca pensé que llegaría. Con corazón, seguridad y confianza de que lo mejor siempre está por venir", agregó Cubelli, quien jugó como profesional en Pampas XV, Brumbies, Jaguares, Western Force, Biarritz, Miami Sharks y regresó al ámbito amateur con su Belgrano Athletic.