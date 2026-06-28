Villa Mitre ganó algo más que tres puntos, en el triunfazo ante Alvarado: 1 a 0 en El Fortín

Villa Mitre consiguió un triunfazo.

La victoria tricolor ante Alvarado, por 1 a 0, toma más importancia y la hace mas relevante por el contexto: le sirve a la Villa para ratificar el triunfo ante Santamarina de hace una semana; el momento de la temporada (restan sólo tres fechas para que termine la primera fase); el rival que llegaba como uno de los punteros y con un invicto de 6 partidos; y, por si le faltaba algo, se da antes de ir a jugar el clásico ante Olimpo como visitante.

Por todo eso, esta tarde el equipo bahiense ganó mucho más que tres puntos en el juego correspondiente a la fecha 15 de la Zona 4 del Torneo Federal A.

Sin dudas, también, una muestra de carácter.

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Encima, la victoria la empezó a saborear bien tempano porque el gol de Víctor Ayala al minuto encaminó bien temprano la tarde para el local, aunque después tuvo que trabajar el partido y mostrar oficio en el cierra para terminar de asegurar los tres puntos.

Cuando apenas habían transcurrido los primeros minutos de la tarde, Thiago Pérez recuperó una pelota en la salida de Alvarado, recibió Enzo González y centró para la llegada de Ayala, quien mató el centro perfecto con una intento de tijera y salió a festejar el 1 a 0 cuando el duelo recién empezaba a armarse.

A este mismo Villa Mitre que hace unas semanas le costaba horrores marcar, ahora anotaba al minuto y luego de hacer de a dos en el segundo tiempo en Tandil.

Claro que ese gol tempranero modificó las cosas en El Fortín, porque la ventaja en el marcador armaba otro escenario en el juego.

Luego de eso, el tricolor sumó otra aproximación con un cabezazo alto de Almada y no cambió demasiado, siguió siendo intenso y protagonista, haciendo bien ancha la cancha con Monti y Ayala a los costados y jugando con un bloque alto.

Con el correr de los minutos Alvarado reaccionó y acumuló un par de chances con remates lejanos que hicieron trabajar a Mazza, pero no mucho más.

Pese a que tuvo el control del trámite, dio la sensación de que la Villa no terminó de aprovechar del todo ese envión del gol y no pudo ampliar la ventaja para irse al descanso con una tranquilidad aún mayor.

Al regreso de los vestuarios, el dueño de casa salió decidido a buscar ese tanto que le diera la posibilidad de transitar el complemento con una diferencia aún mayor.

En apenas cinco minutos acumuló cuatro chances de gol y hasta le anularon un tanto a Enzo González por offside, aunque pareció partir habilitado.

Casi como si el entretiempo le hubiera renovado la energía, el local salió con muchísima ambición pero le terminó faltando la puntada final o el estar fino en los metros decisivos para aprovechar a una defensa que no terminaba de dar garantías.

No obstante, luego de de ese comienzo vertiginoso, el partido se fue haciendo más parejo y trabado y ahí la Villa tuvo que sacar el overol y trabajar el trámite.

En ese contexto de intensidad y poco juego, el dueño de casa se mostró metido, ordenado tácticamente y empezó a crecer desde su doble cinco, con Cavagnero patrullando y Battigelli desdoblándose. También desde el sacrificio de Ibarra, que no tuvo chances claras de frente al arco pero se raspó y laburó cada pelota para tapar la salida o recuperar bien alto y por eso se ganó los aplausos del público cuando salió reemplazado.

Ya con menos juego pero sostenido desde el orden y el empuje, Villa Mitre fue cuidando el resultado mientras corría el partido y ante un rival de fuste, que paró un doble "9" con Cervera y Sosa y acumuló gente arriba, soltando más a jugar a Santiago Gutiérrez para ir en busca del empate.

Pese a eso, el equipo marplatense no logró ser del todo peligroso más allá de un buen cierre de Bacigalupe cuando se jugaba más de media hora del complemento y algún remate de larga distancia que llevó algo de zozobra.

Así las cosas, la Villa fue cerrando el cotejo y aunque en alguna pecó de ser directo y no lateralizar, mostró oficio y carácter para que la victoria, con aquel gol que parecía quedar lejos en la tarde, no corriera demasiado riesgo.

Finalmente, ese 1 a 0 del inicio se mantuvo hasta el final y Villa Mitre sumó un triunfazo en su casa y consiguió mucho más que tres puntos.

Ah, en la próxima fecha se jugará un nuevo clásico y así se lo recordó su gente cuando se retiró el equipo, que irá al Carminatti en el mejor momento de la temporada: con dos triunfos en fila y un invicto de seis partidos.

*La síntesis

Villa Mitre (1)



Mazza 6



T. Pérez 6

Almada 6

Bacigalupe (c) 7

Olguín 6



Monti 6

Cavagnero 7

Battigelli 7

Ayala 7



E. González 7



T. Ibarra 7



DT. Diego Cochas



Alvarado (0)



Bilbao (c) 6



Chiozza 5

T. Fernández 6

F. Centurión 7

M. Pérez 6



Castellano 6

T. Federico 6

Hofstetter 6

Speck 5



S. Gutiérrez 6

Cervera 5



DT. Pablo Martel.



PT. gol de Ayala (VM), al minuto.

ST. no hubo goles.



Cambios. 66m. Mujica por Ibarra, 75m. S. Gómez por E. González y 81m. Pinto y Silva por Olguín y Cavagnero, en Villa Mitre; 45m. Gorgerino por Speck, 53m. Sosa por Hofstetter, 64m. Miori y Núñez por M. Pérez y Chiozza y 73m. Pinoni por Castellano, en Alvarado.



Amonestados. Ibarra (36m.), Monti (44m.) y Almada (87m.), en Villa Mitre; Centurión (4m.) en Alvarado.



Árbitro. Joaquín Gil (5).



Cancha. Villa Mitre (buena).