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Mundial FIFA 2026.

Canadá le ganó en la hora a Sudáfrica y se metió en los octavos de final

Eustaquio le dio la victoria a los canadienses. Chocarán con el ganador del dueño entre Holanda y Marruecos.

Foto: El Gráfico.

Con un golazo de Stephan Eustaquio en tiempo de descuento, Canadá superó 1 a 0 a Sudáfrica y avanzó a los octavos de final del Mundial.

El tanto de la victoria de los norteamericanos llegó cuando se jugaba el adicional.

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El cotejo se jugó en el SoFi Stadium (Los Angeles, con arbitraje del portugués João Pinheiro.

Canadá se medirá en la próxima fase ante el ganador del duelo entre Holanda y Marruecos, que se medirán mañana a las 22.

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