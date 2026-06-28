Canadá le ganó en la hora a Sudáfrica y se metió en los octavos de final

Con un golazo de Stephan Eustaquio en tiempo de descuento, Canadá superó 1 a 0 a Sudáfrica y avanzó a los octavos de final del Mundial.

El tanto de la victoria de los norteamericanos llegó cuando se jugaba el adicional.

El cotejo se jugó en el SoFi Stadium (Los Angeles, con arbitraje del portugués João Pinheiro.

Canadá se medirá en la próxima fase ante el ganador del duelo entre Holanda y Marruecos, que se medirán mañana a las 22.