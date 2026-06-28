Agredieron a un árbitro al finalizar un partido de menores: "Siento mucha bronca e impotencia"

El árbitro Juan Ignacio Farroni fue agredido ayer a la salida de la cancha Sportivo Bahiense, tras un partido de U17 B entre el local y Velocidad.

"Era un partido de menores en el que nada indicaba que algo podía suceder", contó.

"Sólo cuando terminó el partido, un chico de Velocidad, que no jugó el último cuarto, se puso a gritar mientras se saludaban los equipos y nos saludaban a nosotros. Decía que en el último cuarto los 'habían cagado a trompadas y nosotros no habíamos cobrado nada'. Eso dijo a los gritos y los compañeros se lo llevaron", relató Farroni, en diálogo con "La Nueva".

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Y continuó: "Fuimos con mi compañeros (Ian Schestel) a la mesa de control, agarramos nuestras pertenencias, cerramos la planilla digital y cuando salimos el padre y el abuelo de este chico empezaron a increparme, a decirme 'ahora acá afuera vamos a ser iguales, vos no sos árbitro acá afuera'. El padre me llevaba a los empujones y amagaba con pegarme y el abuelo también. Cuando llegamos a la puerta de Sportivo, el padre me arrinconó contra la pared y el abuelo me empezó a pegar".

"Después -agregó- siguió el forcejeo, porque el padre me quería llevar a la fuerza para la esquina, yo le decía que me soltara, que no iba a ir a ningún lado. Fue raro, porque no esperás algo así. Al punto que no pude reaccionar y sentí que no debía hacerlo, porque estaba vestido de árbitro. Sólo intenté sacármelo de encima y no podia, porque eran dos".

Aún afectado emocionalmente por la situación, Farroni manifestó: "Siento mucha bronca e impotencia. Me perdí el partido siguiente, tuve que hacer la denuncia y constatación de lesiones, lo cual tengo que repetir... Estas cosas generan bronca e impotencia... Duele cómo estamos como sociedad".

Comunicado

El Colegio de Árbitros mostró su repudio de lo sucedido y emitió un comunicado:

"Desde el Colegio de Árbitros repudiamos el hecho de violencia al finalizar un encuentro de la categoria juveniles, en el que un árbitro fue agredido físicamente.

"Lo sucedido es inaceptable. Quienes formamos part del deporte merecemos desempeñar nuestra tarea en un ámbito de respeto y seguridad.

"Manifestamos nuestra solidaridad con nuestro acompañamento y reiteramos que ningún árbitro/a jugador/a, nrenador/a, dirigente o espectador/a debe ser víctima de hecho de violencia dentro o fuera de una cancha.

"El árbitro realizó la denuncia correspondiente y se sometió a las actuaciones médicas.

"Solicitamos a las autoridades competentes que se adopten lass medidas necesarias para prevenir que estas situaciones vuelvan a repetirse.

"Erradiquemos a los violentos de nuestras canchas.

"La violencia no puede ni debe naturalizarse".