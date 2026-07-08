Funeral y medio: Guillermo Francella y Adrián Suar se unieron en la pantalla grande

Los actores Guillermo Francella y Adrián Suar compartirán por primera vez el protagonismo de una película con "Funeral y medio", una comedia dirigida por Ariel Winograd que llegará a los cines en marzo de 2027 con un elenco integrado por reconocidas figuras del espectáculo argentino.

El anuncio fue realizado mediante un video difundido en las redes sociales de la producción, donde ambos intérpretes celebraron el esperado encuentro artístico. "Juntos por primera vez, en el cine", expresaron en una presentación conjunta antes de saludarse frente a cámara.

A continuación, Suar bromeó sobre el tiempo que demandó concretar el proyecto: "Que sí, que no, nos volvimos a juntar", mientras que Francella respondió con humor y entusiasmo por el inicio del rodaje.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la misma pieza promocional participaron varios integrantes del elenco. Flavia Palmiero compartió imágenes del detrás de escena, mientras que Juan Minujín apeló a la ironía para anticipar el tono de la producción: "La gente no está preparada para esto".

Según la sinopsis oficial, la historia girará en torno a un velorio que se transforma en una sucesión de situaciones inesperadas. "Caos familiar, secretos y un funeral y medio fuera de control", resume la producción, que apostará por el humor de enredos y los conflictos entre los integrantes de una familia.

Además de Francella y Suar, el elenco estará integrado por Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y "Coco" Portillo.

La película será dirigida por Ariel Winograd, uno de los realizadores más exitosos del género en el cine argentino, responsable de títulos como El robo del siglo, Mamá se fue de viaje y Hoy se arregla el mundo. La producción estará a cargo de Luis Alberto Scalella y del propio Francella, en un proyecto que marcará la primera colaboración cinematográfica entre dos de las figuras más convocantes del entretenimiento nacional. (NA)