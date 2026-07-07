Julieta Ortega reveló que jóvenes la esperaban a la salida de "Sex": "Era un gran momento"

La actriz Julieta Ortega se sinceró sobre su participación en "Sex", la obra de José María Muscari, y las fantasías que despertaba con su personaje con los presentes, al punto de que confesó que "muchos jóvenes" la llegaron a esperar a la salida de sus funciones.

En una charla descontracturada con Mario Pergolini para Otro Día Perdido (El Trece), la hija de Palito Ortega reconoció que la obra fue "muy divertida" de hacer, como un enamoramiento a primera vista. Según relato, se encontraba trabajando con Muscari en otro proyecto cuando vio por primera vez la obra.

"Yo lo había visto como actriz y me había fascinado. Yo estaba haciendo otra obra con Muscari y un día nos llevó a todas las actrices a ver Sex y me pasó como le pasa a mucha gente, decía: 'No, no sé si me va a gustar, no sé si me voy a sentir cómoda' y me fascinó", confesó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Uno de sus primeros pensamientos al finalizar la función fue "Qué fiesta estar acá".

Ortega sorprendió al conductor al comparar el proyecto con un establecimiento nocturno: "Es como trabajar en un cabaret. Es muy divertido".

En la misma línea, dijo no haberse puesto nerviosa interpretando su sensual e intrépido personaje: “Sex me puso nerviosa las primeras funciones, pero después ya no”.

Pergolini indagó sobre los presentes en la obra y se sorprendió con la respuesta de Julieta: “Había un par que iban mucho, que iban varias veces”. Ante la comparación con el teatro de revista, donde hombres solían ir con regalos para las actrices, Ortega dijo que no era su caso: “Pero no te llevaban nada. No te llevaban flores”.

En una confesión que dejó a Pergolini con la boca abierta, la actriz recordó: “Muchos pendejos me esperaban a la salida. Era un gran momento ese”, señaló divertida.

“Por ahí te esperan. La gente se siente que les estás tirando onda y te esperan”, explicó sobre lo que sucede durante la función. (NA)